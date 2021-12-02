تجار أسماك: موسم الشتاء هو الأعلى في المبيعات.. «السمك مبطرخ»

مع دخول فصل الشتاء تزداد أنواع الأسماك في أسواق محافظة الإسماعيلية، خاصة مع انتشار السمك «المبطرخ» والذي يقبل عليه عدد كبير من المواطنين بشكل كبير طوال أشهر الشتاء.

وتتنوع الأسماك في أسواق الإسماعيلية بين سمك السهلية والبوري والدنيس والبلطي والكابوريا والجمبري والموسي والغطيان، فيما تحتل السهلية المرتبة الأولى بين أكثر الأسماك مبيعا بسبب جودتها وصغر حجمها.

تجار الأسماك: موسم الشتاء الأكثر مبيعا

وقال محمد أدهم، تاجر أسماك، في الإسماعيلية، إن موسم الشتاء هو الأكثر مبيعا والأكثر أماناً للتجار، لوجود أكثر من نوع إضافة لعدم وجود أي هالك بسبب ملائمة الجو وعدم ارتفاع درجات الحرارة، متابعا: «الأنواع مختلفة وتتميز بوجود بطروخ داخل معظمها وهو ما يجعل هناك إقبالا أكبر خاصة من سكان الإسماعيلية لتميز شهور نوفمبر وديسمبر ويناير عن باقي أشهر السنة».

وأوضح «أدهم» أن أفضل الأنواع التي يقبل عليها المستهلك هي «البوري والسهلية» في فئة الأسماك المتوسطة و«القاروص والدنيس» في الأسماك مرتفعة السعر، والبلطي «الشبار» في فئة الأسماك منخفضة السعر.

استقرار الأسعار في أسواق الإسماعيلية

واستقرت أسعار الأسماك في كافة أسواق محافظة الإسماعيلية خلال الشهر الجاري مقارنة بتذبذبها في الأشهر الماضية مع تنوع الأسماك في معظم الأسواق.

وسجلت السمكة السهلية من 55 إلى 60 جنيها للكيلو، فيما سجل البوري 50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 120 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر سمك القاروص 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الشبار بين 20 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو.