أسعار أغرب أنواع الأسماك في مصر: طنط شريفة بـ150 جنيها وأبو لولو بـ50

يفضل الكثير من المواطنين تناول الأسماك، «الوطن» أجرت جولة داخل سوق السمك بمدينة الغردقة، للاطلاع على الأنواع الموجودة ومعرفة أسعار الأسماك التي جاء بعضها في متناول المواطن العادي وأخرى سعرها مرتفع قليلا، وقدم أحد الباعة داخل إحدى حلقات السمك، نصيحة إلى الزبائن لمعرفة السمك الجيد، داعيًا إلى شراء السمكة التي تملك عين بارزة و«رايقة»، في نصيحة .

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها، تستعرض أسعار السمك بـ أسواق مدينة الغردقة التي جاءت على النحو التالي:

أسعار السمك اليوم

- سعر سمك طنط شريفة بـ 170 جنيهًا.

- سعر سمك ناجي بـ 150 جنيهًا.

- سعر سمك شعور أصفر حر بـ130 جنيهًا.

- سعر سمك المحسنة بـ75 جنيهًا.

- سعر سمك دراك بديل السلامون بـ110 جنيهات.

- سعر سمك الناجل الحر بـ160 جنيهًا.

- سعر سمك طراد بـ140 جنيهًا.

- سعر سمك بوري سويسي بـ50 جنيهًا.

سعر سمك البلطي الـ4 كيلو بـ100 جنيه.

- سعر سمك بوهار بـ65 جنيهًا.

- سعر أسماك ألوين الطيف الـ3 كيلو بـ100 جنيه.

سعر سمك الهامور بـ90 جنيهًا.

- سمك الوقار الأصلي بـ150 جنيهًا.

- سعر سمك كوشار المعروف باسم السيد سمان بـ45 جنيهًا.

- سعر سمك شطف بـ35 جنيهًا.

- سعر سمك كتارين بـ35 جنيهًا.

- سعر سمك رباج بـ70 جنيهًا.

- سعر سمك خيرمي بـ65 جنيهًا.

- سعر أبو لولو بـ50 جنيهًا.

- سعر سمك البربون المعروف باسم السلطان إبراهيم بـ65 جنيهًا.

- سعر سمك البياض بـ40 جنيهًا.

- ىسعر سمك العنبرة التي يتمّ تحويلها لفسيخ بـ45 جنيهًا.

- سعر سمك الباراكودا بـ40 جنيهًا.

- سعر سمك الحنش بـ200 جنيهًا.

- سعر سمك الأخطبوط بـ120 جنيهًا.

سعر سمك الاستاكوزا بـ400 جنيه.

- سعر سمك التونة البيضا بـ60 جنيهًا.