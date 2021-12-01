2 مليون مشاهدة لـ أغنية أصالة وأحمد سعد «طول السنة» على يوتيوب

نجاح كبير حققته أغنية أصالة وأحمد سعد بعنوان «طول السنة»، ضمن حملة دعائية لإحدى شبكات الاتصالات، وحقتت الأغنية نجاح كبير حيث تجاوزت مشاهدتها في أقل من 24 ساعة، حاجز الـ 2 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي،

أغنية أصالة وأحمد سعد من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع علي فتح الله، بينما أخرجها هادي الباجوري، والذي نشر صور من كواليس تصوير الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، بينما نشر أحمد سعد في وقت سابق مقطع فيديو يجمعه بأصاله في أثناء تسجيل الأغنية، وهو يغني مقطع من أغنية «أكتر» للفنانة السورية، معلقًا «يلا نرجع اللي فات».

بينما نشرت أصالة مقطع فيديو وهي تغني مقطع من «سألت نفسي كتير» لأحمد سعد، عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، معلقة: «أنا جاهزة»

أغنية «طول السنة»

كلمات أغنية أصالة وأحمد سعد

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر الغنائي أمير طعيمة:

نتجنن.. نضحك.. نتشاقى

طول السنة حب.. مليون حكاية

وكلام من القلب.. ملوش نهاية

طول السنة عيش.. وأنت معايا

ده احنا قلوبنا في عزها والدنيا مزهزهة

نتجنن نضحك نتشاقى.. نبدأ حكايات

نفرح كل الأوقات

وفي لحظة بعدنا نتلاقي.. نلغي المسافات

نسرق من الدنيا ساعات.. ساعات وساعات وساعات

طول السنة حب.. مليون حكاية

وكلام من القلب.. ملوش نهاية

طول السنة عيش.. وأنت معايا

ده احنا قلوبنا في عزها والدنيا مزهزهة

ممكن ضحكة تغير فينا.. وتاخدنا بعيد على عالم تاني جديد

حد بيبدأ فرحة كبيرة.. تخلق إحساس ويدور على كل الناس

طول السنة وأنت عندي.. قد دول ودول

طول السنة وأنت هادي.. لما يقتلني الفضول

طول السنة وكل ثانية.. فرحة رايحة وفرحة جاية

تشغل بالك ولا بالي بإيه وليه