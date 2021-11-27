أصالة: جوزي بيشوف رقصي كوميدي وممكن أغني مع شاكوش وعمر كمال

أكدت الفنانة أصالة أنها لا تجيد الرقص وتتمنى أن تتعلمه «ما بعرف، نفسي اتعلم، والرقص موجود في رأسي»، مشيرة أنها لا يمكنها الاستعانة بمدرب رقص لعدم وجود وقت لديها «جوزي بيشوف رقصي كوميدي ودمه خفيف».

ونفت أصالة خلال لقائها مع أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، بكائها بسبب تعرضها للخيانة «عمري ما بكيت وأنا ما ببكي أبدًا والبكاء عندي بمرحلة من حياتي بكيت فيها لدرجة صار فلكوري الدائم وعيني كانت بتبكي حتى لو أنا مش عايزة أبكي وكانت عيوني طول الوقت بتبكي وكنت أبكي 24 ساعة والطبيب قالي قنني فترات البكاء وخصصي وقتا لبكائك».

شهرتي أثرت على حياة أبنائي

وتحدثت أصالة عن خلافها مع شقيقتها الصغرى «ريم»، مؤكدة أنها تتمنى أن ترجع علاقتهما سويًا وقدمت لها أغنية غنتها لها من قبل، «خلاف بسيط مع أختى الصغيرة وإن شاء الله يتحل».

وأكدت خلال اللقاء أن شهرتها أثرت على حياة أبنائها، خاصة في مرحلة طفولتهم، مشيرة أنها لم تستطع أن تعيش حياتها مع أبنائها «هذه الأشياء خلتني ما أعيش حياة صحية مع أولادي ولا أستطيع الخروج معهم للملاهي لأني بحب الملاهي وعمري ما روحت الملاهي وأنا طفلة».

ممكن أغني مع عمر كمال وحسن شاكوش

وأشارت أصالة أنها يمكن أن تغني مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال «أغني مع حسن شاكوش أغنية وأغني مع عمر كمال أغنية».

وقالت إن أكثر ما يشغل بالها هم زوجها وأبنائها «جوزي وأولادي شاغلين بالي»، معتبرة أن أكثر مدينة تحبها هي دمشق وتعتبرها بمثابة الأب وأنها سمت ابنتها «شام» من عشقها ومحبتها للشام، بينما تعتبر القاهرة هي حياتها وهي التي صنعتها.