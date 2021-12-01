«قومي المرأة» ينفذ المرحلة الأولى لمنهج التنشئة المتوازنة داخل الأسرة

نفذ المجلس القومي للمرأة، المرحلة الأولى للمعسكر الخامس لمنهج التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة لـ30 أسرة مقسمين على ثلاث مجموعات من محافظة الإسكندرية من أحياء غيط العنب وبشاير الخير.

تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

يأتي ذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة «ويل سبرنج» في إطار برنامج رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين، والذي يهدف لتغيير المفاهيم السلبية والتمييزية خاصة داخل الأسرة، وتشجيع مشاركة الرجال والفتيان في أعمال الرعاية والأعمال المنزلية حفاظا ودعمًا للعلاقات الأسرية السليمة والصحية، وكذا تشجيع تبني ممارسات تنشئة الأطفال التي تعزز من تساوي الحقوق لكل من الفتيات والفتيان.

نفذ البرنامج، مدربين من الأمانة العامة بالمجلس منهم، نهى مرسي، مدير عام اللجان، وشيرين محمود، مدير إدارة الأزمات، وسامح عشاوي، بالمكتب الفني، وعدد من المدربين المتخصصين.

الفروق بين الجنس والنوع الاجتماعي

ويحتوي البرنامج التدريبي في المرحلة الأولى على عدة موضوعات حول مفاهيم والتوقعات والتساؤلات عن التنشئة المتوازنة وفهم الفروق بين الجنس والنوع الاجتماعي، من حيث الأدوار والمسئوليات ومفاهيم السلطة والحقوق داخل الأسرة وأيضا ضم جلسة حول العواطف والمشاعر الإنسانية، وكيفية التعرف عليها وإدارة التوتر والغضب وطلب المساعدة في حالة الاحتياج.