لقاءات مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة بـ إيديكس

في إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية؛ وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح.

شخصيات عسكرية التقى بها قائد القوات البحرية

والتقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، بكل من العميد الركن طاهر علي محمد رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية، والعقيد ركن عيسى عمر بقري قائد قوات حرس السواحل الجيبوتية، واللواء بحري محمد يوسف العسم قائد القوات البحرية البحرينية، والسيد اريك بيرانجر الرئيس التنفيذي لشركة MBDA، واللواء ركن محجوب بشر أحمد رحمة قائد القوات البحرية السودانية، واللواء ركن عبدالله السليطي قائد القوات البحرية القطرية، والسيد جوزيف جوردو رئيس مجلس إدارة شركة فينكانتيري الإيطالية.

شخصيات عسكرية التقى بها قائد القوات الجوية

كما التقى الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، بالفريق ركن طيار سالم النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، واللواء ركن طيار غانم عبدالهادي نائب قائد القوات الجوية القطرية، والسيدة اناليز دانلو المدير التنفيذي للمبيعات لشركة داسوا الفرنسية، والسيد اليكساندر زيجلر نائب رئيس مجلس إدارة العلاقات الخارجية بمجموعة شركات سفران الفرنسية، والسيد إيريك بيرانجير الرئيس التنفيذي لشركة MBDA، والسيد ريكي لمستر نائب الرئيس للتسويق الدولي بشركة بوينج، والسيد سيزار كاشيا نائب رئيس شركة ليوناردو هليكوبتر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

شخصيات عسكرية التقى بها قائد قوات الدفاع الجوي

فيما التقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، السيدة باسكال سوريس الرئيس التنفيذى لشركة THALES الفرنسية، والفريق عبدالخير ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، والسيد ستيفين كيلي المدير الإقليمى لشركة BAE للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد أريك بيرانجير الرئيس التنفيذي لشركة MBDA الفرنسية، والعميد الركن طاهر علي محمد، رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.

كما التقى اللواء أركان حرب محمد عدلي، مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالسيد جاهد مرات بيجوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة إيجمان البوسنية، فيما التقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالسيد مارك دارمون الرئيس التنفيذي لشركة THALES الفرنسية.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التي تدعم تعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة، كذلك إبرام عدد من التعاقدات المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم في مختلف مجالات التسليح,