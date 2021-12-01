غلق جزئي لشارع النزهة بمحيط النادي الأهلي في الشيخ زايد

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطع عرضي لشارع النزهة أمام كمبوند «جنة 2» محيط النادي الأهلي؛ لمد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنة 2 بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

غلق شارع النزهة بمحيط النادي الأهلي

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي للموقع المشار إليه لمدة يومين، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وحتى صباح اليوم التالي السبت، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما جرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.