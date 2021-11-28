محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع ترعة الزمر ورفع كفاءة متفرعاته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، شارع ترعة الزمر، بدءا من شارع نصر الدين حتى شارع الدكتور، لمتابعة الحاله العامة للنظافه بالطريق وأعمال الرصف التي تم تنفيذها.

وتققد محافظ الجيزة مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، مشددا على رفع كافة تجمعات الرتش ومخلفات ونواتج الأعمال المتواجدة أسفل المحور بالتتسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة، بتكثيف دوريات رفع المخلفات ومتابعة أداء الشركات المكلفة بجمع المخلفات.

طلاء الأسوار المطلة على الطريق والمنشآت الحكومية

ووجه محافظ الجيزة بطلاء الأسوار المطلة على الطريق والمنشآت الحكومية الواقعة بمسار الشارع، لكي يتكامل المظهر الحضاري للطريق.

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة من طريق ترعة الزمر، وكذلك مجهودات إنشاء ورفع كفاءة أرصفة المشاة، موجها رئيس حي العمرانية بسرعه الانتهاء من الأعمال.

وتابع المحافظ أعمال تنسيق وتجهيز الدوران الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق العمرانية، ووجه برفع كفاءتها ورصفها لتسهيل حركه سير المركبات، واستغلال عدد من الساحات الفارغة بعد تمهيدها واستغلالها كساحات انتظار للسيارات.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين

ووجه المحافظ خلال الجوله بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزاله تعديات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية بشارع مستشفى الصدر، مع إجراء متابعة دورية لضمان عدم تكرار عودة الإشغالات.

وشملت جولة المحافظ تفقد محيط كباري المشاة بطريق ترعة الزمر أمام خاتم المرسلين، موجها برفع كفاءة النظافة بمحيطها.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومحمد نور رئيس حي العمرانية، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.