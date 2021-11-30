الداخلية تداهم أوكار المخدرات في الجيزة.. «حشيش وبانجو وشادو»

واصل قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الجهود عن ضبط «إثنين من العناصر الإجرامية - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة»، وبحوزتهما «بندقية آلية - طلقات لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلوجرامات – مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العياط الجيزة.

ضبط كميات من الشادو والهيروين

كما تم ضبط «أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة»، وبحوزته «فرد محلى - طلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشادو – 80 قرصا مخدرا - مبلغ مالي - هاتف محمول» حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

ضبط «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة»، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول».

ضبط «أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة»، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول» حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.