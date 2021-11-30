«البيئة» تستجيب لشكوى مواطني العيايدة بمنطقة الصف في الجيزة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مسئولي التفتيش بالوزارة بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على فحصها وحلها.

ووفقًا لتوجيهات الوزيرة، فإن مسئولي التفتيش بالوزارة، تعاملوا مع الشكوى الواردة من مواطني عرب العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة، بشأن التضرر من صدور انبعاثات عن مصنعين إضافة إلى الضوضاء الصادرة عن أحدهما.

مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة

وتابعت لجنة التفتيش المختصة، محور عرب أبو ساعد لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، بالتوجه لفحص الشكوى المقدمة وتفقد المصانع للوقوف على حالتها البيئية، وأيضًا جرى تفقد الوضع البيئي للمنطقة المحيطة بالمصنع؛ للتعرف على تأثير أنشطة المصانع محل الشكوى على البيئة المحيطة به.

تحرير محضرين لمصانع مخالفة

وأسفرت نتائج المعاينة عن وجود مخالفات متعددة لتلك المصانع، وبناء على ما تم رصده قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضرين، وجار عرض كافة التقارير الفنية ونتائج المعاينة الميدانية على السلطة المختصة.

وأهابت وزارة البيئة بالمنشآت الصناعية، الالتزام بالاشتراطات والمعايير والحدود البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة؛ تجنبا لتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لمخالفة تلك الاشتراطات، التي تتراوح بين الغرامة المالية والحبس.