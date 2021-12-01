انطلاق معرض "مدينتي" الأول للكتاب بمشاركة 50 دار نشر

"ليلة في حب القراءة".. هكذا يمكن أن تصف انطلاق معرض مدينتي الأول للكتاب، في منطقة السنترال بارك بمشروع "مدينتي"، بمشاركة 50 دار نشر، ووسط إقبال من سكان المشروع وأهالي منطقة شرق القاهرة، للاستفادة من تخفيضات الكتب بالمعرض، خاصة بعد نجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في توفير كافة التجهيزات اللازمة لتنظيم المعرض وفقًا لأعلى مستوى.

تخفيضات مغرية لسلسة كتب للأطفال والتاريخ

وافتتح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومنى الحلو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، مساء أمس، معرض مدينتي الأول للكتاب، وقاموا بجولة داخل دور العرض المشاركة، للتعرف على أبرز سلاسل الكتب المتوافرة والتخفيضات على الكتب وألعاب الأطفال لتشجيع الزوار على الشراء.

وبدأت الجولة بجناح هيئة دار الكتاب للتعرف على أبرز الكتب التي تعرض للبيع، وضمت عددا كبيرا من أبرز الكتب الأكثر مبيعًا، وبعدها انتقل المسئولون إلى جناح مؤسسة دار المعارف، والتي عرضت سلسلة مجلة الكتاب، وهي سلسلة نادرة طبعت خلال فترة الملكية وحتى تولي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، كما عرضت عددًا من الكتب الدينية منها تفسيرات للشيخ محمد متولي الشعراوي، وقصة الخضر، ومقارنة الأديان، كما عرضت قصصا مخصصة للأطفال، منها قصص السندباد، و"غدًا سأغني مرة أخرى"، والتي عرضت بخصم بقيمة 40 جنيها بدلًا من 70 جنيه، كما عرضت كتاب "عبقرية السيسي" للمؤلفة حنان عامر، وكذلك عرض الجناح مؤلفات الدكتور شوقي ضيف.

وامتدت الجولة إلى أغلب دور النشر، منها دار الكوثر للنشر والتوزيع، وشركة النيل للنشر، وكيان للنشر والتوزيع - الحائزة على جائزة أفضل دار نشر - والصفوة لتنمية المهارات، وعرضت وسائل وكتبا للأطفال، و"إم كيه" للنشر والتوزيع، وعرضت كتاب "زيزينيا"، والكرمة للنشر والتوزيع، وشركة ماس للنشر والتوزيع.

كما جاء من بين دور العرض المشاركة: دار الحلم للنشر والتوزيع، شركة نهضة مصر للصحافة والإعلام، نسمات لتكنولوجيا المعلومات، مؤسسة إبداع للترجمة والنشر، الناشر الذهبي للنشر والتوزيع، العليا للنشر والتوزيع، آي إم للنشر والتوزيع، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الدار المصرية اللبنانية، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، المستقبل للإنتاج التعليمي، مؤسسة دون، مكتبة الأنجلو المصرية، دار نهضة مصر، ومنشورات الربيع.

كما خصص المعرض جناحًا لمؤسسة يارو للحضارة المصرية، وهي مؤسسة تهدف لإحياء الحضارة المصرية، من خلال أنشطة عديدة تشجع الأطفال على حب التاريخ وتنمية الولاء والانتماء، بالإضافة إلى ورش للنحت والطين والمكعبات لإنشاء المعابد والأهرامات لإبراز الهوية المصرية، وألعاب تشجع على القيم الأخلاقية مثل لعبة السلم والثعبان، بالإضافة إلى أنشطة للرسم لتعريف الصغار بحروف اللغة الهيروغليفية.

وشرح الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات أهمية مؤسسة يارو في زيادة الوعي والانتماء للشباب، مستشهدًا بما فعله الغزاة في أي مدينة يتم احتلالها مثل إدلب في سوريا، وبغداد في العراق، وكذلك حينما حاول البعض التعدي على المتحف المصري، ولكن تم التصدي لهم.

وبعد ذلك، انطلقت أعمال مؤتمر تدشين معرض مدينتي الأول للكتاب، والذي قدمته الإعلامية هبة الجارحي.

رئيس هيئة الكتاب: نستهدف تحويله إلى معرض دولي العام المقبل

وبدأ المعرض بعزف السلام الوطني، ثم ألقى الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب كلمة أكد فيها أن معرض مدينتي الأول للكتاب يمثل طفرة في معارض الكتاب في مصر من خلال توسيع رقعة المعارض في مصر، وهو ما يتماشى مع توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنشر معارض الكتب في كل مكان بمصر، لرفع القيم لأبنائنا في كافة ربوع الوطن.

وأضاف الحاج أن هناك جريدة أجنبية نشرت دراسة أثبتت أن مصر في المركز الخامس عالميًا، والأولى عربيًا في معدلات القراءة، بإجمالي 7 ساعات ونصف يوميًا، و750 مليون ساعة أسبوعيًا، مما يدل على أن مساحة الرقعة للقراء في مصر عاودت مرة أخرى في الارتفاع، وأن القراءة تمثل لبعض الشباب المصري نقطة محورية في بناء الشخصية والتسلح في مواجهة القيم السلبية والأفكار الهدامة.

رئيس اتحاد الناشرين يثني على دعم "مجموعة طلعت مصطفى"

ووجه الحاج أيضا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى القابضة على التعاون لتنظيم معرض مدينتي الأول للكتاب، والذي ينقل معارض الكتب في مصر بخطوات عديدة، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة واتحاد الناشرين المصريين وشركة "نيودايمنشز"، لكي تكون الثقافة جذابة وممتعة لبناء مستقبل أفضل؛ لأن الوعي هو الضمانة الأساسية للحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أشاد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين بدور مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تسهيل استضافة معرض مدينتي الأول للكتاب، والذي يعد أول معرض للكتاب تنظمه شركة عقارية، ويتيح زيادة عدد المعارض العقارية في مصر، مما ييسر على دور النشر الوصول لأكبر عدد من القراء.

وبعد انتهاء المؤتمر، أقيمت عروض فنية استمتعت بها العديد من سكان "مدينتي".

وفي تصريحات خاصة، أشار الدكتور هيثم الحاج إلى أن معرض مدينتي الأول للكتاب يعد ثالث أكبر معرض للكتاب في مصر من حيث المساحة، بعد معرضي القاهرة والإسكندرية، وهو ما يضيف للمعرض أهمية في خريطة معارض الكتب في مصر، كما أنه أول معرض ينظمه مطور عقاري في مصر، وهي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مما يؤكد على إيمان المجموعة بدور القراءة ونشر الثقافة بين سكان مشروعاتها.

وأضاف: "نأمل في أن يتم تنظيم المعرض بصفة دورية سنويًا، على أن تتم زيادة عدد الناشرين، وأن تتاح الفرصة لأن يكون المعرض دوليا بمشاركة دور نشر عربية وأجنبية"، مشيرًا إلى أهمية معرض مدينتي للكتاب في توفير معارض مخصصة للكتاب في المدن الجديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في نشر الثقافة في كافة ربوع الوطن.

وأكد رئيس هيئة الكتاب أيضا أن هناك إقبالا كبيرا من دور النشر على المشاركة في معرض مدينتي الأول للكتاب، في ظل ما قدمته مجموعة طلعت مصطفى القابضة من تسهيلات عديدة لتنظيم المعرض بشكل مثالي، بجانب إتاحة فرصة للوصول إلى قراء جدد.

وفاتن زين : " نريد أن تكون القراءة ضلعا ثالثا في الحياة "

من جانبها أكدت فاتن زين الرئيس التنفيذي لشركة نيو دايمنشنز: «وقع اختيارنا على جملة "القراءة كالماء والهواء" كشعار للدورة الأولى لمعرض مدينتي للكتاب، وهي الجملة المقتبسة من جملة الدكتور طه حسين "التعليم كالماء والهواء" في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، لأن هذه الجملة تلخص أهدافنا من مشروعنا الكبير للقراءة وأولى فعاليته هي معرض مدينتي للكتاب، نريد أن نرى القراءة ضلعًا ثالثًا في الحياة، ونؤمن أن القراءة لابد أن تكون الهدف الأسمى لكل أفراد المجتمع، ولطالما كانت مصر؛ منبرًا للثقافة، ومحركًا للوعي العالمي والعربي على حد سواء».