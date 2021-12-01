جامعة حلوان تعلن أسماء رؤساء اتحادات الطلاب بالكليات ونوابهم

أعلنت جامعة حلوان أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الكليات بعد عقد انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2021-2022، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

ممدوح مهدي: تفعيل الأنشطة الطلابية التي تساهم في تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، خلال بيان، التزام الجامعة بجميع الإجراءات الاحترازية، موجهًا بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التي تساهم في تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن هذه التجربة تثري خبرات الطالب وتضعه في طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، كما تعمل على زيادة انتمائه للوطن، وإعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

وجاءت أسماء رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات على النحو التالي:

أسماء رؤساء اتحاد الطلاب بالجامعة

كلية الآداب: منة الله سيد محمد رئيس اتحاد الكلية، شيرين مصطفى محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الحقوق: محمد عطية معوض رئيس اتحاد الكلية، نورهان سعيد غانم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التجارة وإدارة الأعمال : إسلام إسماعيل مبروك رئيس اتحاد الكلية، عبد الرحمن حمدي محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية: أدهم أحمد إبراهيم رئيس اتحاد الكلية، يارا هاني كمال نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الخدمة الاجتماعية: ماركو فؤاد إمبابي رئيس اتحاد الكلية، كريم محمود بسيوني نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية العلوم: عمر محمد فوزي رئيس اتحاد الكلية، أحمد محمود كمال نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: نور الدين أشرف عبد الفتاح رئيس اتحاد الكلية، داليا أحمد لطفي نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التمريض: حسن سامي حسن رئيس اتحاد الكلية، أحمد رجب إبراهيم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الصيدلة: مصطفى إبراهيم رمضان رئيس اتحاد الكلية، سارة ممدوح جودة نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الطب: علي السيد على رئيس اتحاد الكلية، ندا عماد عز الدين نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة حلوان: معروف حسين عبد الغفار رئيس اتحاد الكلية، حبيبة بسطاوي محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الاقتصاد المنزلي: دنيا حسام ممدوح رئيس اتحاد الكلية، مصطفى ممدوح حامد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التكنولوجيا والتعليم : مهاب أحمد محمدي رئيس اتحاد الكلية، نورهان إبراهيم مصطفى نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التربية الرياضية بنين: إسلام وليد عبد الغفار رئيس اتحاد الكلية، كرم محمد كرم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الرياضية بنات: رضوى شاكر أحمد رئيس اتحاد الكلية، نورهان هاني محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية السياحة والفنادق: إبراهيم خالد خيري رئيس اتحاد الكلية، عبد الرحمن أسامة حسين نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الموسيقية: ماجد مرزوق فهمي رئيس اتحاد الكلية، مؤمن مجدي عبد الصادق نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الفنية: بيتر سامر صبري رئيس اتحاد الكلية، مروان عبد الكريم رفاعي نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون الجميلة: حمزة طارق عبد المنعم رئيس اتحاد الكلية، نادين عبد الحليم يوسف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة المطرية: أحمد عبد الناصر محمد رئيس اتحاد الكلية، يحيى إسلام محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون التطبيقية: محمد أحمد حسن رئيس اتحاد الكلية، كريم عادل يوسف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة غدا الخميس الموافق ٢ ديسمبر 2021.

وتشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانوني، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .