جامعة حلوان تعلن أسماء أمناء اللجان والمساعدين بانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة حلوان، أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بإشراف راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

مهدي: الانتخابات تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية

وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

رفاعي: اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء الانتخابات

وأكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن المشاركة في هذه الانتخابات تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 كتالي:

كلية الآداب

أمناء اللجان (الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، العلمية): آلاء سعد الدين سعدي، شروق محمد عبد الرشيد، يوسف أحمد عبد الحميد، إسراء عبد الهادي إسماعيل، نادر رماح نبيه، منه الله سيد محمد، شيرين مصطفى محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية كل من: ريم عباس محمد، شهد منير عزيز، عبد الرحمن أحمد عبد الصدق، إلهام رمضان حسن، محمد حيدر حسن، أحمد ياسر السيد، رضوي سعد عبد الله.

كلية الحقوق

أمناء اللجان: محمد عطية معوض، دعاء أحمد محمد، أحمد محمد جمال، يوسف خميس علي، نيرة محمد نبيل، بسنت محمد محمد، نورهان سعيد غانم.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية كل من: نورا أشرف شفيق، أحمد صابر إسماعيل، أمير ناصر امير، اسراء ناصر محمد، أحمد ممدوح حسني، ياسمين أسامة أحمد، ندا الشحات فتحي.

كلية التجارة وإدارة الأعمال

أمناء اللجان: إسلام اسماعيل مبروك، عمر جمال بريك، عبد الرحمن حمدي محمد، ريم أحمد محمود، يوسف إبراهيم يوسف، يوسف طارق رفيق، آية مجدي خلف.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: عمرو جمال محمد، شروق أحمد محمد، باسم هاني سعيد، شيماء شريف نصار، سارة محمد محمود، ايه ايمن امام، اسراء على محمود.

كلية التربية

أمناء اللجان: هبة حسين محمد، حبيبة أحمد محمد، محمد إبراهيم عبد الحليم، أدهم أحمد إبراهيم، جان عزت يعقوب، يارا هاني كمال، فاطمة إسلام محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: سندس محسن محمد، يحيي محمد محمود، هاجر جمال محمد، هالة أحمد صبحى، وفاء طارق فتحي، مريم خالد حسن، هاجر حسن أحمد.

كلية الخدمة الاجتماعية أمناء اللجان: فرح أيمن السيد، أحمد نبيل عوض، مريم ميلاد حكيم، نفين محمد صقر، ياسمين حسن محمد، ياسمين حسن محمد، هاجر مصطفى إسماعيل، مني محمود السيد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ماركو فؤاد إمبابي، يارا علاء عبد الجيد، هاجر مسعود عواد، مصطفى عاطف عبد الغفار، محمد رضا مشهور، سارة طارق عبد اللطيف، كريم محمود بسيوني.

كلية العلوم

أمناء اللجان: محمود عبد الله شوقي، هشام سمير إبراهيم، خالد حسن سعيد، حسام محمد متولي، مهند حسام الدين حمدي، عمر محمد فوزي، مصطفى محمود سيد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أسامة حسن علي، زياد محمد سعد، محمد سعيد محمد، فاطيما ساهر عيسى، عمر محمد محفوظ، صهيب علي رمضان، أحمد محمود كامل.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أمناء اللجان: محمود جمال عربي، هشام هاني محمود، سيف الدين سيد سيد، مارينا عزت لويس، آلاء أحمد حمدي، نور الدين أشرف عبد الفتاح، محب معتز محب الدين.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: لارا رابح حمدي، آية الله محمد طه، محمد إسماعيل محمد، نوران محمد أحمد، أحمد محمد أحمد، داليا أحمد لطفي، روان عبد السلام صالح.

كلية التمريض

أمناء اللجان: آية أنور عبد القوي، أحمد رجب إبراهيم، حسن سامي حسن، دنيا إبراهيم رجب، أحمد مجدي عبد العظيم، الاء محي الدين محمد، يحيي نادي بيومي.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: محمود أحمد محمد، جيلان محمود حامد، شهاب هاني السيد، شيماء إبراهيم الغمري، عمر أحمد محمد، اسلام محمد عبد المنعم، أحمد محمد عبد العزيز.

كلية الصيدلة

أمناء اللجان: محمد أحمد نجدي، منار عادل إبراهيم، أحمد عادل عبد المحسن، بلال ناصر محمد، مروة أسامة السيد، أحمد عيد عبد النبي، مصطفى إبراهيم رمضان.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: آية نصر صلاح، عنود محمد عادل، عمر سامي عبد المجيد، خلود علي زارع، إبراهيم أشرف إبراهيم، عبد المجيد شكري عبد المجيد، سارة ممدوح جودة.

كلية الطب

أمناء اللجان: أحمد محمود مصطفي، رؤي محمد احمد، احمد ماهر عبد الرؤوف، ندا عماد عز الدين، علي السيد أبو اليزيد، أحمد أشرف سفيان، مايا مجدي حلمي .وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: اسراء عمرو محمد، ندي أحمد محمد، مصطفي محمد محمود، يحيي محمد يحيي، مروة ممدوح عبد العزيز، أحمد رامي فتحي، أحمد حسام حمدان.

كلية هندسة حلوان

أمناء اللجان: حبيبة بسطاوي محمد، محمد أسامة محمد، أحمد محمد أحمد، ايه عبد السلام محمد، طه ندا محمد، معروف حسين عبد الغفار، محمود أحمد جابر.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: يوسف مجدي محمد، محمد رجب سيد، عمرو ممدوح عكاشة، ياسين ماجد يوسف، مريم يحيى محمد، هبه عبد القوي محمد، سلمي رمضان لطفي.

كلية الاقتصاد المنزلي

أمناء اللجان: دنيا حسام ممدوح، خلود محمد إبراهيم، مصطفي ممدوح حامد، هاجر أشرف أبو سريع، وليد عبد الرؤف عبد السلام، مريم أحمد السيد، فاطمة محمود حسن.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : حنين رضا محمد، زينب عبد الجليل أحمد، أسماء على مصطفي، أحمد تامر احمد، رحاب ناصر عطية، مريم أمام مبروك، خلود خالد عبد المعطي.

كلية التكنولوجيا والتعليم

أمناء اللجان: مهاب أحمد محمدي، أحمد فتحي عبد الكريم، محمد سلامة عبد الرحمن، محمدي رضا محمدي، محمد إبراهيم صبحي، محمد أحمد على، اسراء نبيل عبد اللطيف.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : اسراء سامي جمال، نورهان إبراهيم مصطفى، مصطفى إبراهيم علي، رضوي عوض عبيد، محمد سيد احمد، محمد إبراهيم علي، ايمن محمد عبد العليم.

كلية التربية الرياضية للبنين

أمناء اللجان: كرم محمد كرم، احمد محمد عبد الله، ممدوح حاتم ممدوح، زياد إيهاب فاروق، عبد الرحمن محمد إبراهيم، اسلام وليد عبد الغفار، محمد محمود جاد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: إسلام محمد السيد، أحمد عبد اللطيف محمد، محمد علي أحمد، معتز إبراهيم سيد، محمد اشرف الديدموني، محمد عبد العظيم محمد، هشام محمد فاروق.

كلية التربية الرياضية للبنات

أمناء اللجان: سلمي إبراهيم حسن، رضوي شاكر أحمد، دعاء مصطفى عبد المنعم، ميار خالد لطفي، نوران مصطفى رزق، ندى جمال علي، رانيا سيد محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : نورهان هاني محمد، رؤي السيد عيد، نورا جمال عز الدين، آلاء محمد مصطفى، شمس ياسر محمد، أسماء جمال الدين بكر، حبيبة جمال الدين بكر.

كلية السياحة والفنادق

أمناء اللجان: مادونا صفوت راضي، هبة حسين عبد الغفار، ايتين سامح أحمد، إبراهيم خالد خيري، مريم مدحت نجيب، مصطفي عبد اللطيف أحمد، زياد سليمان أحمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : فرح حنفي عيد، عبد الرحمن اسامة حسين، عبد الناصر عصام السيد، هاجر سامي عبد العزيز، هاجر مرزوق عيد، روان محمد فتحي، ساندرا هاني رزق.

كلية التربية الموسيقية

أمناء لجان: روان عادل علي، يحيى عبد الواحد، مهاب رجب مصطفي، سيمون هاني رشدي، مايكل مجدي صبحي، امجد صبحي نجيب، سراج علاء الدين مصطفى.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : نيرة اشرف محمد، فاطمة خالد عبد الله، مؤمن عماد عبد المنعم، ندى محمد عبد المنعم، ادم فوزي حفني، سوسنة فايز أنور، مريم محمد ابو العطا.

كلية التربية الفنية

أمناء اللجان: منة الله عبد الحفيظ محمود، حبيبة عادل عبد المنعم، مروان عبد الكريم رفاعي، بسنت زيدان فريد، حسناء عزت أمين، مهراتي القس يوسف، حبيبة محمد عبد السميع.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ايمان خضر عبد النظير، بسنت حسن السيد، هاجر احمد محمد، نورهان ماجد إبراهيم، سارة إسماعيل عبد الحميد، نانسي يسري إبراهيم، بيتر سامر صبري.

كلية الفنون الجميلة

أمناء اللجان: سلمى أيمن محمود، نادين عبد الحليم السيد، سلمي علاء عبد العزيز، يمني صلاح طه، محمد أحمد يسري، محمود يوسف سعد، حبيبة إبراهيم موسي.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : إسلام مجدي وهدان، خلود محمد محمد، محمد مجدي محمد، نورهان فتحي محمد، مريم وديع حلمي، تقي رمضان سيد، امل ناجح محمد.

كلية هندسة المطرية

أمناء اللجان: مروان نبيل عزت، هشام حسان حسن، مهند محمد فتحي، يحي اسلام محمد، احمد عبد الناصر محمد، احمد ناصر عبد الفتاح، محمود محمد محمود.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : هدير محمود عفيفي، عبد الكريم مصطفى محمد، سيف الدين مصطفى محمد، دارين أمير علي، احمد مصطفى عزت، علي رأفت سراج، هبة أحمد محمد.

كلية الفنون التطبيقية

أمناء اللجان: دينا محمد السيد، ساندي سمير ويصا، عاصم محمد عبد المحسن، يوستينا روماني رزق، عبد الرحمن أحمد عبد الحكيم، ياسمين نبيل فوزى، هاجر ياسر محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : روان مؤمن سيد، يمني محمد طه، ياسمين أشرف إبراهيم، تقي محمد سليمان، ندي ياسر عيد، سماح احمد سعد، سلمي احمد عبد الرحمن.

هذا ويتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح إمام، وكيل كلية الحقوق، عضو قانوني، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم، عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب، عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد، الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج، الطالب بكلية التمريض عضوًا.