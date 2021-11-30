«التكافل الاجتماعي»: 13 ألف قطعة ملابس توزع مجانا على طلاب جامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، معرض «الخير الثاني لبنك الكساء المصري»، تحت رعاية الأستاذ الدكتورممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تعزيز روح الانتماء

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب في المجتمع الجامعي، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية مجانًا لجميع طلاب الجامعة من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية، وغيرها.

تقديم الاحتياجات لطلاب الجامعة

وضم المعرض 13 ألف قطعة من الملابس، والتي تتميز بجودة عالية تقدم بهدف تلبية احتياجات طلاب الجامعة وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وعقد المعرض تحت إشراف الأستاذ محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، هند أبو عزيزة مدير إدارة التكافل الاجتماعي، وكبير الإخصائيين أشرف شهدة.

وفي ختام المعرض أهدت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان درع الجامعة لبنك الكساء المصري، وكذلك لكلا من أمجد هلال هبيل، مدير إدارة التوزيعات، ويوسف مصطفى يوسف، رئيس قسم التوزيعات من بنك الكساء المصري، لدورهم وجهودهم الكبيرة في دعم المعرض حتى يقدم للطلاب بهذه الصورة المشرفة.