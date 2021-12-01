بلاغ يتهم عمر كمال بالإساءة لـ مصر بسبب «تمور وحليب»

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي عمر كمال، لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

سمير صبري: عمر كمال غير كلمات اغنيته من أجل السعودية

وأوضح صبري في دعواه أن ظاهرة المهرجانات الشعبية وما تتبعها من تلويث الساحة الفنية بتلك الكلمات والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي، بخلاف العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، التي تمثل خطرا على المجتمع، وانحدار المستوى الغنائي، وتدني المستوى الأخلاقي، بما تمثله من خطورة بالغة، إلا أن المبلغ ضده له العديد من السوابق، التي اعتاد الظهور بها في العديد من أغانيه بألفاظ هابطة، بل تعدى الأمر أكثر من ذلك، في العديد من الفيديوهات، التي تدر عليهم العديد من المشاهدات، التي يحصدون من ورائها ملايين الجنيهات.

سمير صبري: مصر طاهرة مثل السعودية

وتابع «صبري» في بيان له، أن عمر كمال ظهر في إحدى الحفلات بمدينة الرياض، وقال نصاً «خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش، عشان أنا واقف على أرض البلد الطاهرة»، وسبق أن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر، وكأن ما قاله المبلغ ضده يسىء إلى أرض مصر، وكأنها هي أرض الخمور والحشيش، وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة، ما يسىء إلى سمعة واسم الدولة المصرية، بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك.

وكان ما ورد من سالف الذكر بعاليه يسىء للدولة المصرية ومكانتها خارجيا، وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج، واختتم «صبري» بلاغه، ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به، وإحالة عمر كمال للمحاكمة الجنائية العاجلة.