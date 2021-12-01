وزير الري يلتقي الرئيس المجري على هامش مؤتمر «كوكب بودابست للتنمية»

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في جلسة نقاشية لأعضاء مجلس القادة للائتلاف الدولي للمياه والمناخ، والمنعقدة برئاسة الرئيس المجري يانوش آدير، وذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر «كوكب بودابست للتنمية المستدامة» والمنعقد حالياً بدولة المجر.

وأشار «عبد العاطي» لعضوية مصر في الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية، ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسي هذا الائتلاف، والذى يضم فريقا رفيع المستوى، هم مجلس القادة، وأبرزهم رئيسي دولتي المجر وطاجيكستان، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

جولة لأعضاء مجلس القادة في جولة بالمعرض المقام على هامش المؤتمر

وعقب الجلسة، اصطحب الرئيس المجري يانوش آدير، أعضاء مجلس القادة في جولة بالمعرض المقام على هامش المؤتمر، والذي يشارك فيه العديد من الشركات العاملة في مجال المياه، ويستعرض العديد من التقنيات في مجال تطبيقات الري الذكي وتحلية المياه والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.

وسبق هذه الجلسة عقد لقاء ثنائي بين «عبد العاطي» وبيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لبحث الخطة المستقبلية لأنشطة الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية وجود نظم رصد دقيقة للأمطار والظواهر المناخية المختلفة والتي تؤثر على الموارد المائية، مع تعزيز التعاون بين الدول المختلفة في هذا المجال وخاصة التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية من خلال تنفيذ برامج عمل ومشروعات متنوعة تشارك فيها مصر، نظراً لما تتمتع به مصر من علاقات قوية تربطها بالعديد من الدول الإفريقية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة في هذا المجال يمكن نقلها للأشقاء الأفارقة، مع التأكيد على دور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في توفير التمويل اللازم والتدريب ورفع قدرات العاملين في هذا المجال في إستخدام نظم الرصد والإنذار المبكر والتى تُعد أحد أدوات التأقلم مع التغيرات المناخية.

أسبوع القاهرة للمياه

وعرض وزير الري موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر أكتوبر من العام المقبل تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي»، والذى يأتي إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، والسعي لأن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية، مع التأكيد على الدور الفعال والمنتظر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال فعاليات الأسبوع المقبل، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27).

مصر تستضيف مؤتمر المناخ في 2022

كما تم التباحث حول التعاون بين الوزارة والمنظمة في الإعداد لمؤتمر المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في العام المقبل، ممثلةً عن القارة الإفريقية، حيث أوضح «عبد العاطي»، أنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه، وضرورة إعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة، والتي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، لافتا إلى أن زيادة الندرة المائية يمثل تهديداً كبيراً حيال تحقيق خطط التنمية، خاصة أن المياه تعد من أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الاخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع والصحة والمدن المستدامة والمناخ وغيرها.

كما تُعد المياه عنصر رئيسي في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع المياه في قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى يجب ان تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة.