إزالة 21 ألف تعديا بمساحة3.7 مليون متر مربع على مجرى النيل وأملاك الري

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة أزالت ما يقارب 21 ألف تعديا بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ضمن الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.

حملة لإزالة 109 أقفاص سمكية بفرع رشيد

ووفقا لبيان صحفي، أضاف الوزير أن الحملات تواصلت على مدار يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجارى وأزالت 46 أقفاص سمكية مخالفة بمساحة 2480 مترا مربعا بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، كما أزالت 63 قفصا مخالفا بمساحة 3400 متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية.

تأهيل ترع بأطوال 3388 كيلومتر

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3388 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4519 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه 9824 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 33 كيلومتر، وجاري العمل في باقي الأطوال.