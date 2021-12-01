الموسيقيين تحيل عمر كمال للتحقيق بسبب «أرض طاهرة»: مصر لا تهان

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر تحويل عمر كمال إلى التحقيق بسبب حفله الأخير في المملكة العربية السعودية، والذي استبدل فيه كلمات أغنيته «بنت الجيران»، إذ قال فيها: «وأشرب تمور وحليب» بدلا من «أشرب خمور وحشيش»، مبررُُا ذلك بوقوفه على «أرض طاهرة».

وقالت النقابة، في بيان لها: «مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها، فكانت لهم ملاذا وأمانا وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تُهان، ففي آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال: أنا واقف علي أرض طاهرة».

نقابة الموسيقيين: مواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن

وأضاف البيان: «علمًا بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء، وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف ورديء علي الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف».

وعليه، أحيل المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر، وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق نقيب المهن الموسيقية.