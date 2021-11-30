«مترو الأنفاق» ينفي الإعلان عن وظائف شاغرة بالخطين الأول والثاني

نفى أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا حول الإعلان عن وظائف خالية داخل الشركة بالخطين الأول والثاني براتب 7 آلاف جنيه.

وأكد متحدث مترو الأنفاق، في بيان عاجل له منذ قليل، أن هذا الخبر عار من الصحة وأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر قبل نشره.

وأوضحت عبدالهادي، أنه في حالة طلب الشركة وظائف خالية يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للشركة cairometro.gov.eg والصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعبر الصحف القومية فقط.

وناشد عبدالهادي، الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

ونوه إلى مكاتب الشكاوى المتواجدة بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة سواء الخاصة بالمترو أو الجهات الأخرى.