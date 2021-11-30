وظائف شاغرة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين.. الشروط المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة للصوامع والتخزين، عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة سائق درجة ثانية أو ثالثة، للعمل بنظام المكافأة الشاملة بعدد من المناطق في المحافظات المختلفة، وتشمل «العامرية بالإسكندرية، بني سلامة بالجيزة، شربين بالدقهلية، الفيوم»، على أن يتم تقديم الطلبات يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشروط والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

الشروط المطلوبة لوظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

- ألا يزيد سن المتقدم لـ الوظائف عن سن 30 عاما في 1 يناير المقبل.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية أو ثالثة مهني.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل مناسب لشغل الوظيفة بحد أدنى مؤهل متوسط.

- أن يكون لديه شهادة خبرة بسابقة أعمال.

- أن يكون المتقدم للوظائف لائق طبيا لشغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- صورة من شهادة الميلاد وتكون حديثة.

- صورة من رخصة القيادة.

خطوات التقديم لوظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

- يتم تقديم الطلبات باليد باسم رئيس قطاع النقل بمقر الشركة بالإدارة العامة «ميدان السواح - الأميرية - محافظة القاهرة» بالدور الثاني.

- لن يلتفت للطلبات المقدمة عن طريق البريد أو المقدمة بعد الميعاد المعلن عنه سابقا.

- لا يحق للمتقدم طلب الملف أو طلب صور المستندات أو كشوف الاختبارات.

- من يتخلف عن الموعد المحدد للاختبارات يعتبر راسبا.