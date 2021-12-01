توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلا وشبورة ورياح على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، وحتى السبت الموافق 4 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد غدا الخميس طقسًا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردا على الأنحاء كافة.

طقس لطيف أثناء النهار

وأوضحت الأرصاد في بيانها حالة الطقس المتوقعة على البلاد، خلال يومي الجمعة والسبت، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا باردا على الأنحاء كافة.

أما عن طقس السبت فيكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردا على الأنحاء كافة.

شبورة وأمطار ورياح

ومن المتوقع أن تشهد البلاد انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد، خلال يومي الخميس والجمعة.

كما يشهد يوم الجمعة نشاطا للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، بينما يشهد طقس السبت أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.