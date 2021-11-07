أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جدول الانتخابات الطلابية بالجامعات 2021-2022، وذلك بعدما اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2021/2022، موضحا عدد من الإجراءات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة تيسيراً على الطلاب و التأكيد على العرس الديموقراطي للعمل الانتخابي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جدول الانتخابات الطلابية بالجامعات 2021-2022

ووفقا للجدول الزمني المعتمد من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الكشف عن الخريطة الزمنية بكل كليات الجامعات والاستعداد لتلقي طلبات الرشح من قبل الطلاب خلال الفترة المقبلة.

جدول الانتخابات الطلابية بالجامعات

** فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري

** إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر

** تلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر

** فحص الطعون يوم 23 نوفمبر

** إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر

** تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر

** 28 نوفمبر انتخابات الجولة الأولى بالكليات وإعلان النتائج

** تقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر

** تقام انتخابات أمناء اللجان وكذلك مساعديهم على مستوى كل كلية يوم 30 نوفمبر

** تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى كل كلية يوم 1 ديسمبر

** انتخاب أمناء اللجان وكذلك مساعديهم، وفي النهاية انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد كل جامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إن وزير التعليم العالي خاطب جميع رؤساء الجامعات المختلفة الحكومية والخاصة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابيرالمناسبة واللازمة، وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات، والعمل على تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية 2021-2022 ومتابعتها على مستوى مختلف الجامعات بأنحاء الجمهورية، وتقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.