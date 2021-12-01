الشناوي: أهدرنا أهدافا محققة.. وأفشة: لا نفكر في مباراة الجزائر حاليا

علق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي على فوز الفراعنة بهدف نظيف على لبنان في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن التوفيق لم يحالف الفريق بكثرة إهدار الفرص على مدار الشوطين.

منتخب مصر يهدر أهدافا محققة أمام لبنان

وقال محمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «في الحقيقة أهدرنا أهدافا كثيرة محققة في الشوط الأول وكذلك الثاني، ولم يحالفنا التوفيق».

وأكمل حارس المنتخب الوطني: «يجب علينا أن نعترف أننا واجهنا منتخبا محترما، وأشكر الجماهير والقادم أفضل».

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