الطب الوقائي: 45 ألف فريق يشاركون في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ من يوم 19 من الشهر الجاري لمدة 4 أيام، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال ولكن الهدف من الحملات حماية الأطفال من الإصابة بالمرض.

تفاصيل الحملة

وأضاف «عيد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء أن الحملة سوف تشمل كل محافظات مصر في وقت واحد، موضحًا أن الحملة يشترك فيها 45 ألف فريق مكونين من 90 ألف شخص، وهدفها رفع المناعة المجتمعية.

وتعليقًا على تصريحات وزير الصحة البريطاني التي قال فيها إن اللقاحات قد لا تكون فعالة أمام المتحور الجديد، قال «عيد»، إن الفيروسات بطبيعتها تتحور لتستطيع أن تعيش، ولذلك تحاول مقاومة اللقاحات، ولكن لا يزال الأمر غير واضح بشأن فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد «أوميكرون».

أعراض «أوميكرون» هي نفس أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عامين، وهي إلى حد ما تتشابه مع أعراض الإنفلونزا، وحتى العرض الذي كان يميز فيروس كورونا هو فقدان حاستي التذوق والشم فإنه يظهر في حالة البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية، وبالتالي لا يوجد عرض مميز للإصابة بكورونا أو متحوراتها.

المتحور لم يصل مصر

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن متحور «أوميكرون» يوم 24 نوفمبر، وبالتالي فإن الأمور لم تتضح حتى الآن، مشددًا على أنه حتى الآن لم يجري رصد أي إصابة بالمتحور الجديد في مصر، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قوية في الحجر الصحي، وكل القادمين لمصر يخضعون للتحليل وأي حالة اشتباه أو إيجابية تخضع لتحليل التسلسل الجيني للتأكد هل هي من الإصابات المعتادة أم من المتحور.

أما عن بروتوكول العلاج، فأشار إلى أن اللجنة العلمية تتابع آخر المستجدات والتطورات، وتحدث البروتوكول وفقًا لأي مستجدات، محذرًا كل المسافرين إلى دول جنوب إفريقيا بعدم السفر أو اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.