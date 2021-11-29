موعد تطعيم شلل الأطفال 2021.. والفئات الممنوعة من الحصول على اللقاح

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الذي يهتم به الجميع عند ولادة طفل جديد لتحصينه من الإصابة بهذا المرض، ويتساءل الكثيرون عن موعد تطعيم شلل الأطفال 2021، وهو ما كشف تفاصيله مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، موضحا موعد بدء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في مصر.

وقال المصدر، إن وزارة الصحة تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى تنفيذ العديد من حملات التطعيم المختلفة للأطفال، والفئات العمرية المختلفة، مثل تطعيم «شلل الأطفال، والتطعيم السحائي، والتطعيم ضد الإنفلونزا، وضد كورونا».

موعد تطعيم شلل الأطفال 2021

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد بدء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال يكون نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر انطلاق حملات التطعيم القومية ضد شلل الأطفال خلال الشهر المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من العام المقبل 2022.

ومن المقرر بدء التطعيم ضد شلل الأطفال، بالتنسيق التام بين مسؤولي الوزارة في مختلف المحافظات، وتنفيذ كامل مع مختلف مسؤولي المحافظات من أجل تطعيم الأطفال لعدم حدوث أي إصابات جديدة.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيمات بشلل الأطفال، وهي:

الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية

الأطفال المصابين باللوكيميا

الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون»

ويؤجل الحصول على اللقاح بالنسبة للأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم.

حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في جميع محافظات مصر

ومرض شلل الأطفال، يعتبر مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال دون سن الخامسة، وفق توضيح وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لافتة إلى أن الحملة تجوب جميع الشوارع والميادين والمؤسسات والقرى والنجوع من خلال فريق طبي متخصص جرى تدريبه خلال الأسابيع الماضية.