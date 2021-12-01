كاف يرد على أزمة مواعيد مونديال الأندية: على الأهلي حل مشكلته مع فيفا
كتب:
الوطن
06:25 م | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
شعار كاف
رد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأول مرة على أزمة النادي الأهلي بسبب تعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع النصف الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي يشارك بها منتخب مصر، بعدما خاطبت إدارة الفريق الأحمر كلا من الاتحادات المصري لكرة القدم والإفريقي والدولي، من أجل إيجاد حل للأزمة لوجود أكثر من لاعب بصفوف المنتخب، مما قد يضطره لخوض مونديال الأندية دون لاعبيه الأساسيين.
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