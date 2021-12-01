هيئة الدواء المصرية توضح كل ما تريد معرفته عن منصة Egycosma

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، تدشين المنصة الإلكترونية «Egycosma»، التي تهدف إلى ميكنة عملية إدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل، واستعرضت الهيئة في بيان لها، كل ما تريد معرفته عن منصة Egycosma.

كل ما تريد معرفته عن منصة Egycosma

وقالت الهيئة، إن العمل على المنصة يبدأ الأحد المقبل، كتشغيل تجريبي لمدة 15 يوما؛ لاختبار جاهزية المنصة قبل الإعلان عن الموعد النهائي للتطبيق الفعلي للمنظومة.

ودشنت الهيئة رابط يمكن الاطلاع علي المنصة من خلاله وهو https://egycosma.edaegypt.gov.eg/

أهداف منصة Egycosma

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهداف المنصة، التي جاءت على النحو التالي:

- توفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل وتحديثها بشكل يومي.

- تقديم خدمات الإدراج المختلفة بصورة مميكنة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال كافة الطلبات المقدمة وربطها بقواعد العمل المعلنة، بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات.

- حفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة، وسهولة استرجاعها، كذلك توفير آلية تقارير للشركات للاستعلام عن عدد الملفات المقدمة والحاصلة على موافقة الإدراج أو الملفات سابقة الرفض وغيرها من الملفات قيد الإنشاء أو قيد المراجعة.

- تسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة، ما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لكلٍ من مقدم ومراجع الطلب.

- تقديم الدعم الفني والتواصل مع الشركات لتسهيل استخدام المنظومة من خلال الرابط https://forms.gle/RmhZtxVKhF3w372G8، أو التواصل المباشر مع مكتب الدعم الفني للمنظومة، من خلال الحضور لمقر الهيئة بمنيل الروضة خلال ساعات العمل الرسمية.

وأكدت الهيئة، أنه من المقرر تنظم ويبينار خاص يوضح طريقة استخدام المنصة، غدا الخميس، من العاشرة حتى الحادية عشر والنصف صباحًا، على أن يبدأ الحجز من اليوم الأربعاء، ويحصل الحضور على شرح وافٍ لمدة يوم واحد لاستخدام المنصة بمختلف خدماتها.