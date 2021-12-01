عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا عاجلا بمديري المدارس الثانوية على مستوى المحافظة، بعد أن انتهى من لقاء طلاب المرحلة الثانوية في ملتقى شباب إدارة دمياط.

وكيل تعليم دمياط.. هناك طلاب لا يستطيعون التعبير عن مشكلاتهم

وأكد وكيل الوزارة، على جميع الحضور، أن يسمعوا للطلاب ويوضعوا حلولا جذرية لمشكلاتهم أثناء اليوم الدراسي، مشيرا أن هناك طلاب كثيرين لا يستطيعون أن يعبروا عن مشكلاتهم ويحتاجون للمبادرة منهم.

وكيل تعليم دمياط: كل معلم سيتعامل بشكل غير لائق مع الطلبة لا وجود له بالمدارس

وشدد وكيل الوزارة، على أن أي معلم يتعامل مع الطلاب بشكل غير لائق أو يرفض أي عمل يكلف به لا وجود له بالمدارس في هذه المرحلة، مطالبا بالتجديد والتطوير وتحسين الأداء مع الطلاب.

بتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة والتجديد فيها

وشدد «خلف» على الجميع بتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة والتجديد فيها (كل يوم نشاط مميز، إذاعة، مسرح، مناظرات، يوم إجتماعي وثقافي، ندوات متخصصة، محاضرات وتوجه جمعي) وتفعيل حجرات المعامل والحاسب الآلي ويتم الشرح فيها نظري، مضيفا أن طلاب هذه المرحلة في فترة المراهقة يحتاجون للكثير والكثير وبما يتناسب مع التطوير التكنولوجي الذي تتجه فيه مصر حاليا بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب ولا ننسى أننا نعمل في وزارة التربية قبل التعليم.

الحضور والانصراف ومنع دخول الباعة الجائلين المدارس

ووجه مديري المدارس، بالتأكيد على الحضور والانصراف للمعلمين وتسجيل غياب الطلاب، ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول وتشغيل السبورات التفاعلية والذكية والاهتمام بأمن بوابات المدارس والتأكيد على تفعيل مجموعات التقوية وفق القواعد وعدم دخول الباعة الجائلين داخل المدارس، مؤكدا أهمية المرحلة الثانوية نفسيا واجتماعيا وضرورة احتواء الطلاب.