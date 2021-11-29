وكيل تعليم دمياط يتابع الشروط الصحية للوجبات المدرسية

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، اجتماعًا مع اللجنة المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية، ومسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، بالقاعة الكبرى بديوان المديرية، بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية.

مناقشة الشروط الصحية للوجبات المدرسية

شمل الاجتماع مناقشة الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية للوجبات المنصرفة لطلاب المدارس وتم عمل محاضرة عن شروط ومعايير فساد الوجبة الغذائية وأخرى عن سلامة الغذاء ومدى مطابقته لمكونات الوجبة الغذائية السليمة المقدمة للطلاب.

ونبه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، بالمتابعة اليومية للمدارس للاطمئنان على أن التغذية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة، والتأكيد على كامل الاستفادة للطلاب.

وأكد دكتور خالد خلف، على مسئولي التغذية بأن فحص الوجبات أهم من التوزيع، موجها بفتح وجبة وتناولها والاطمئنان على سلامة مكونات عناصر وجبة التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب.

عدم تخزين الأغذية بالمدارس

وشدد خلف على مسئولي التغذية بالإدارات بضرورة توافر كافة الشروط الصحية وعدم تخزين الأغذية بالمدارس ويتم توزيعها اليوم بيومه لضمان المحافظة على الوجبات الغذائية المدرسية مع مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المتعارف عليها وتوافر كافة عوامل الصحة والسلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

وكان وكيل الوزارة في زيارة مفاجئة اليوم للمدرسة، شهد طابور الصباح وتفقد فناء المدرسة والأدوار والفصول، ولاحظ سوء النظافة العامة وتأخير العاملين وعدم وجود نظام في طابور الصباح وعدم تواجد المشرفين بالإضافة إلى عدم متابعة المعلمين داخل الفصول وضعف تفاعلهم مع الطلاب.

كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال ولاحظ كثافة التلاميذ الكبيرة التي لا تستوعبها القاعات فقرر تحويل لجنة الإدارة المسئولة عن قبول ملفات تلاميذ رياض الأطفال للتحقيق.

وقرر وكيل الوزارة، تشكيل لجنة برئاسة عبد العليم جمعة مدير عام الإدارة التعليمية، لتفقد المدرسة ومتابعتها على أرض الواقع وتلافي السلبيات وتكليف مدير جديد للمدرسة تتوافر فيه مقومات الانضباط والجدية للمساعدة في الارتقاء بالمدرسة وجعلها صورة مشرفة للتعليم بدمياط.