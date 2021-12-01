«التعليم» تكشف موقف الطلاب المتغيبين عن امتحان ديسمبر لرابعة ابتدائي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موقف طلاب الصف الرابع الابتدائي المتغيبين عن آداء الامتحان الشهري المقرر يوم 5 ديسمبر الجاري، في المواد الأساسية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتفق عليه حتى الآن، ألا يتم إعادة الامتحان مرة أخرى لمن ينوي الغياب في الامتحان الشهري الخاص بديسمبر، لأن الوزارة أعلنت جدول ومواعيد الامتحان منذ فترة، وتركت مساحة كافية أمام أولياء الأمور ليكونوا على معرفة مسبقة بموعد الامتحانات في كل مادة.

إعادة الامتحان للمتغيبين عن آداء امتحان ديسمبر غير محسومة

ولفت المصدر إلى أن مسألة إعادة الامتحان للمتغيبين عن أداء امتحان ديسمبر، ما زالت غير محسومة حتى الآن، بحكم أن الوزارة لم تفاجئ طلاب الصف الرابع الإبتدائي بموعد الامتحان، أما فكرة إعادة الامتحان والاستقرار على ذلك بالنسبة للمتغيبين، فهذه مسألة سابقة لأوانها، ويصعب تحديدها الآن، خاصة وهناك اهتمام من أولياء الأمور بالامتحان، وغير متوقع أن يلجأ ولي أمر إلى تغييب ابنه متعمدا، مضيفا: «لكل حدث حديث».

ضوابط امتحان رابعة ابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي، لشهر ديسمبر الجاري، والمقرر الأحد المقبل كالتالي:-

- زمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يتم عقده في الحصة الثانية من جدول اليوم الدراسي، حسب المواعيد المحددة والفترات الدراسية اليومية سواء فترتين أو ثلاث فترات.

- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% خلال العام الدراسي.

- امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون على مستوى الإدارة.

- التوجيه المختص هو المنوط باختيار الأسئلة في المواد الدراسية الأساسية.

- تقييم الامتحانات بالألوان وليس بالدرجات.

- المواد غير الأساسية يتم تقييمها على مستوي المدرسة.

- عدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم وأهداف الدروس.