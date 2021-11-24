وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير العملية التعليمية

تفقد اليوم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرستي صلاح الدين لغات 1و 2 التابعتين لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة انضباط والتزام العملية التعليمية والعاملين واتخاذهم للإجراءات الاحترازية والوقائية، بحضور عبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط ومحمد قورة مدير العلاقات العامة والإعلام.

وشهد خلف، طابور الصباح معربًا عن امتنانه بانضباط تحية العلم ولما قدم بالإذاعة المدرسية عن الغذاء الصحي والاهتمام بالصحة وبناء الجسم والتأكيد فيها على بث روح الولاء والانتماء للوطن.

وكيل الوزارة يناقش الأطفال لمعرفة مدى استفادتهم من المعلومات

وتفقد وكيل الوزارة، قاعات رياض الأطفال وناقش الأطفال للوقوف على مدى استفادتهم من المعلومات وإجادة المعلمات لاستخدام أساليب تعليم حديثة وارتفاع مستوى التفاعل داخل القاعات بين التلاميذ والمعلمات، مشيدا بالأفكار الجديدة التي تعمل بها المعلمات.

وأثنى وكيل الوزارة على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وخاصة قاعات رياض الأطفال، موجهًا إدارة المدرسة بتبادل الخبرات بين المعلمات خصوصًا في مرحلة رياض الأطفال مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بين مدرسة صلاح الدين للغات 1 وملحقة صلاح الدين لغات 2 وخصوصا الأنشطة وتنفيذها في قاعات رياض الأطفال وعمل آلية للتواصل بين المعلومات وتبادل الخبرات للاستفادة منها.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمديرة المدرسة والوكلاء والمعلمين والأخصائيين والإداريين، على المظهر المشرف التي ظهرت به المدرسة، مؤكدا أن تعليم دمياط به نماذج مضيئة كثيرة تستحق الشكر والتقدير.