شاب يغتصب جارته المعاقة ذهنيا 4 أيام متواصلة.. تفاصيل جريمة هزت المنصورة

«نزيف حاد وملابس ممزقة ودموع لا تنقطع».. هكذا كان حال الفتاة ذات الـ19عامًا، حينما عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل منزل جارها، الذي تعمّد اختطافها وممارسة الاعتداء الجنسي عليها، طوال أربعة أيام متواصلة.

الفتاة ضحية الواقعة المؤسفة، تبلغ من العمر 19عامًا، لكن عقلها لازال في عمر الـ6 سنوات، نظرًا لإصابتها بتأخر عقلي شديد منذ ولادتها، ما أعطى فرصة للمتهم باستدراجها واحتجازها 4 أيام متواصلة بمنزله، ليذبح براءتها ويدنس طهارتها.

واقعة اغتصاب فوق سطح المنزل لمدة 4 أيام

داخل شارع الجلاء في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، يقطن المتهم البالغ من العمر 26 عامًا، في منزل يعيش فيه رفقة والدته العجوز، حيث مسرح الجريمة الذي شهد على واقعة اغتصاب الفتاة أعلى سطحه على مدار أربعة أيام متواصلة.

المتهم كان يراقب الضحية

أما الضحية فكانت تعيش مع أسرتها داخل إحدى البنايات في ذات الشارع الذي يقيم داخله المتهم، فحالتها العقلية التي تشبه الأطفال كانت تخوّل اللعب رفقتهم في شارعها، ولم تكن تعلم أن هناك عين ذئب يقظة تراقبها عن كثب حتى صعودها إلى المنزل.

اغتصاب 4 أيام متواصلة

وفي صباح يوم الإثنين قبل الماضي، خرج المتهم من منزله في اتجاه المجني عليها، ثم نصب شباكه عليها وأوهمها بشراء الحلوى لها، فطاوعته حتى ذهبت رفقته إلى أن صعد إلى سطح بنايته، بعدها شرع في اغتصابها وحصر عنها ملابسها عنوة، واضعًا يديه على فمها حتى لا تصل صرخات استغاثاتها إلى آذان الجيران، ولم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل أحتجزها 4 أيام فوق سطح المنزل ليكمل اعتداءه عليها طوال هذه الفترة.

إبلاغ الأمن باختفاء فتاة من ذوي الهمم

وكان قسم شرطة أول المنصورة قد تلقى بلاغًا من والد الفتاة يفيد باختفاء نجلته «معاقة ذهنيًا» من المنزل منذ 4 أيام، وعمرها 19 عامًا، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، تبيّن أن الشاب استدرج الفتاة داخل منزله آخر مرة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان منزل المتهم، عثرت على الفتاة في حالة نزيف حاد، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى، وإلقاء القبض على الشاب الذي أقر بارتكاب الواقعة.

وتم عرض المتهم على جهات التحقيق، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة لبيان حالتها وما بها إصابات، لبيان مدى تعرضها للواقعة من عدمه.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بخطف طفلة معاقة ذهنيًا واحتجازها أعلى سطح منزله، واغتصابها لمدة أيام متواصلة.