«أكاديمية مصر للطيران» تدرب أطقم «الخطوط الجوية الليبية»

جددت أكاديمية مصر للطيران، التعاون مع سلطة الطيران المدني الليبي، لتدريب الطيارين، وأطقم الضيافة الجوية، والمهندسين والمرحلين الجويين، التابعين للخطوط الجوية الليبية، وذلك انطلاقا من استراتيجية أكاديمية مصر للطيران للتدريب، نحو التوسع وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران في الوطن العربي وأفريقيا.

وفد ليبي يزور الأكاديمية

وعليه، استقبلت الأكاديمية وفدا رفيع المستوى من سلطة الطيران المدني الليبي للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية، وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، التي تمثل طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلي، لتدريب الضيافة الجوية على إجراءات الطوارئ CEET وتقديم الخدمة CST.

وأبدى الوفد إعجابه بكافة الإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية.

تدريب أطقم من الطيارين والضيافة الجوية الليبية على أجهزة الطيران التمثيلي

وقد تم بالفعل بدء تدريب أطقم من الطيارين والضيافة الجوية الليبية على أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320-A330، مما يرسخ روابط التعاون بين الشركتين الموقرتين.