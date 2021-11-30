مصر للطيران تطرح استراتيجيتها وخططها المستقبلية حتى عام 2026

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان «عراقة تعزز المستقبل»، بحضور نخبة من الخبراء والمهتمين بصناعة النقل الجوي وشركاء الصناعة والعملاء المستهدفين.

جاء ذلك تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وفي ضوء مشاركتها كأحد قطاعات الدولة الهامة الهادفة لجذب الاستثمار في فاعليات معرض «Expo Dubai 2020» المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 مارس 2022،

وخلال الحلقة النقاشية تم تبادل الرؤى والأفكار من خلال الحوار الهادف والبناء حيث تتواصل العقول وصناع المستقبل لتوفير أكبر فرص استثمارية على الإطلاق، وتضمنت الحلقة النقاشية عرض تقديمي تم من خلاله استعراض تاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران وأسطولها الجوي الجديد والأهداف والرؤية المستقبلية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، واستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة وخطط تحديث الأسطول، حيث تصل شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأسطولها الجوي حاليًا الذي يضم أحدث الطرازات إلى أكثر من 72 مطار حول العالم.

أهمية موقع مصر الجغرافي

ونظرًا لموقع مصر الجغرافي تلعب مصر للطيران دور محوري في ربط أوروبا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصى عبر مطار القاهرة المحوري، بالإضافة إلى مناقشة فتح خطوط جديدة وتوسعة شبكة خطوطها حيث من المقرر تشغيل خط جديد إلى كينشاسا عاصمة الكونغو ودبلن عاصمة أيرلندا وغيرها، كما تم مناقشة التحديات التي واجهت صناعة الطيران في ظل جائحة كورونا والتي أثرت على حركة الطيران وشبكة الخطوط الجوية وزيادة الفرص الاستثمارية الجديدة للشركة.

وعلى صعيد شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، تم عقد اجتماعات عمل «B2B» مع كبرى الشركات في عالم لوجيستيات الأغذية والمشروبات، وتم خلال الاجتماعات عرض فرص استثماريه في مجال الأغذية والمشروبات كمكون رئيس في لوجستيات النقل الجوى وبما تمتلكه الشركة من أصول قوية لتموين مختلف الرحلات الجوية الدولية والداخلية من مختلف المطارات المصرية، خاصة الشراكات التجارية في إدارة وتشغيل وحدات تموين في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

هذا بالإضافة إلى نشاط الكافيتريات والمطاعم والتي تديرها الخدمات الجوية في أكثر من 35 فرعًا في المطارات المختلفة، والتي بحاجة إلى زيادة الحصة السوقية من خلال الحصول على توكيلات ومشاركات مع علامات تجارية دولية في مطارات دولية مختلفة.

لقاءات عمل مع كبريات شركات الطيران

وقد عقد ممثلوا الخدمات الجوية لقاءات عمل مع كبريات شركات الطيران في العالم وفي الشرق الأوسط، وكذلك العلامات التجارية المتميزة في مجال إدارة وتشغيل الكافيتريات والمطاعم، والتي أعربت جميعها عن رغبتها القوية في التوسع من خلال التواجد في السوق المصري، مستغلين مناخ الاستثمار وحوافزه الواضحة التي تشجع على التواجد والنجاح.

وقد تم خلال الإكسبو وضع الأطر العامة، لبحث الشراكات وفرص التمويل لمشروعات خدمات الطيران والمطاعم والكافتيريات، على أن يتم تنسيق زيارات تفقديه لمختلف المواقع َلتحقيق شراكات تجارية فعاله في السوق المصري.

تاريخ شركة مصر للطيران

كما تم استعراض تاريخ شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وأهدافها ورؤيتها المستقبلية وخططها التسويقية والتوسعية، وكذلك تقديم خدماتها لأكثر من 25 عميل من مختلف شركات الطيران وكذلك أنشطة الشركة والخدمات الأخري التي تقدمها الشركة كخدمة بيع الثلج الجاف وأيضًا تعزيز العلامة التجارية لمصر للطيران للخدمات الجوية إيرو كافيه في مجال تموين الحفلات والمناسبات المختلفة.

هذا بالإضافة إلى مناقشة برنامج سلامة الغذاء وتأكيد مطابقته للمعايير العالمية وكذا التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها الشركة لضمان سلامة جميع العاملين والركاب على متن الطائرة وخارجها، كما تناولت المناقشة الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل شهادة الإيزاجو وشهادة ISO 9001-2015 ،ISO 22000-2018 بالإضافة إلى السعة الإنتاجية التي تقدمها الشركة بمعدل 50 ألف وجبة يوميًا لشركات الطيران العاملة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

ومثّل وفد مصر للطيران في الحلقة النقاشية، محمد معوض، مدير عام إدارة الأسطول وتخطيط الشبكات، وأحمد سعد، مدير إدارة اقتصاديات التشغيل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وحسام أبو غرارة مدير إقليم مصر للطيران بدبي، ورمضان طنطاوي، مدير إدارة العلاقات العامة، ونهى عبدالفتاح خليل، مدير إدارة التخطيط والتسويق بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

جدير بالذكر أن الحلقة النقاشية الأولى لوزارة الطيران المدني في معرض إكسبو دبي، تناولت تعزيز فرص الاستثمار في المطارات المصرية ودور المطارات الإقليمية في التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر.