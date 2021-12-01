التفاصيل الكاملة لمقتل رجل على يد زوجته وعشيقها بالسلام.. «مخدر في العصير وفوطة»

«حطيت منوم في العصير وهما شنقوه بالفوطة».. بهذه الكلمات بدأت السيدة المتهمة حديثها بالاعتراف بجريمة قتل زوجها في مدينة السلام، بالاتفاق مع عشيقها وصديقه، لنشوب علاقة غير شرعية بينها وبين الأول، فأرشدهم التفكير إلى التخلص من الزوج بكتم أنفاسه، حتى فارق الحياة وألقوا الجثة بعيدًا عن المنزل، بعد الاستعانة بصديقه، وهي القضية التي حددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة 22 ديسمبر الجاري، للحكم فيها.

علاقة غير شرعية

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 938 لسنة 2021 جنايات السلام، بيّنت أن المتهمة «آية. س» 29عامًا، ربة منزل، والمتهم «محمد. ع» 29 عامًا، جزار، والمتهم «حمزة. ع» 29 عامًا، عاطل، قتلوا المجنى عليه «سامح. ف» عمدًا مع سبق الإصرار، يوم 26 يناير العام الماضي، بأن فاضت المتهمة الأولى على عشرته سخطاً، فأوعز كل منهما للآخر بالفكرة، فاختمروها في أذهانهم، واستذلت الثاني شهوته الدنيوية لعلاقة آثمة تربطهما، واتحدت ارادتهما فبيتا النية وتفكرا بروية، وعقدا العزم على الخلاص منه، واستعانا في ذلك بالثالث.

فوطة وأقراص منومة

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة أعدت لزوجها المجني عليه شرابا ووضعت به أقراصا مخدرة، وأعدت لهما أداة «فوطة» وعمدا إلى تنفيذ مخططهما الشيطاني في غفلة من المجنى عليه، وأباحت لهما الأولى حُرمة مسكنها، إذ دخل الثاني إلى حيث رقد زوجها بغرفة نومه، وما إن ظفرا به حتى شد الثالث على فمه «الفوطة»، وما إن لاحت مقاومته حتى أخمدها، ونتج عن ذلك إصابة المتهم بجرح في يده، ولم يتركا المجني عليه حتى أيقنا أنه فارق الحياة، فحملا جثته، وألقياها بعيدا عن المنزل، حتى عثر «حداد» على جثة المجني عليه وأبلغ الشرطة.

تحريات المباحث

وأكدت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، أنه على أثر بلاغ العثور على جُثمان المجنى عليه، جرى التوصل إلى كون المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، ونفاذا لأمر الضبط والإحضار تمكنت الشرطة من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لنشوب علاقة عاطفية بين المتهمين الأولى والثاني.

اعترافات المتهمين

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية، حول الحادث، إذ أقرت الزوجة المتهمة أنها تركت باب الشقة دون إغلاق، وقدمت لزوجها عصيرًا به مخدر، وما إن أيقنت نومه حتى مكنت الثاني والثالث من الدخول، وأعدت لهما أداة الجريمة «فوطة» وأرشد الثاني شريكه الثالث إلى فراش المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى باغته بكتم أنفاسه، وما إن لاحت مقاومته حتى أخمدها رفقة الثاني قاصدين من ذلك قتله، مما أودى بحياته، ثم ألقيا به بعيدا عن مسرح جريمتهم.

كما أقرّ المتهم الثالث بأن الإصابة التي في يده اليمنى، حدثت أثناء مقاومة المجنى عليه له.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه تدل على وجود كتم للنفس بعنف، وتعزى الوفاة إلى كتم النفس والضغط على العنق، وغلق المسالك الهوائية والتنفسية وفشل بالتنفس.

محاكمة جنائية

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي حددت جلسة 22 ديسمبر الجاري، للحكم على المتهمين.