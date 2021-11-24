التحريات عن وفاة شاب أسفل عجلات «مترو الدقي»: اختل توازنه

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، تفاصيل وفاة شاب أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة الدقي في الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، إذ بينت معاينة فريق البحث الجنائي أن الوفاة ناتجة عن انزلاق قدم الشاب واختلال توازنه وسقوطه تحت عجلات القطار.

نقل جثمان الشاب إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، وباشرها الرائد عمرو مصطفى معاون مباحث الدقي، بأن الشاب تحول إلى أشلاء بعدما سقط تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بشكل مفاجئ وقت دخول القطار إلى المحطة، وتم نقل جثمان الشاب إلى ثلاجة الموتى في مستشفى قصر العيني تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان أسباب وفاته بشكل رسمي وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

شاهد عيان لـ"الوطن" :

وقال أحد شهود العيان لـ «الوطن» إن المواطن الذي لقي مصرعه أسفل عجلات قطار مترو محطة الدقي، من مواليد 1976، وخريج كلية تربية رياضية، متابعا: «منظر الجثة كان صعب، وكان غرقان في دمه».

حركة التقاطر تعود إلى طبيعتها بعد التوقف

وأضاف الشاهد أن الشرطة حضرت وفحصت الحادث وتم استدعاء الإسعاف ونقل الجثمان من على قضبان القطار، وأن حركة القطارات وقفت عدة دقائق حتى انتهت أعمال الفحص من قبل الشرطة وبعدها عادت حركة التقاطر إلى طبيعتها.