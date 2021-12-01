السياحة: تلقي لقاح كورونا أو شهادة «pcr» شرط دخول المواطن مقار الوزارة

بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم، تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لتلقي الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة «PCR» حديثة قبل دخولهم مقار الوزارة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

وأكدت سامية سامي، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، قيام الوزارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة، والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

منع دخول الموظفين غير متلقي اللقاح

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة بدأت أيضاً في 15 نوفمبر الماضي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها.

وقامت الوزارة بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.