اجتماع وكيلي الصحة والتعليم لمناقشة خطة توزيع التغذية المدرسية بالشرقية

اجتمع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وذلك اليوم، بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم، لمناقشة خطة توزيع الأغذية المدرسية.

مناقشة خطة توزيع التغذية المدرسية بمدارس محافظة الشرقية

جاء ذلك في حضور العميد محسن بك القلش رئيس مباحث التموين بالمحافظة، والسيد محمد سعد مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين، وحسن صقر مدير إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم. تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

2200 مدرسة منها 1500 بالمرحلة الإبتدائية و700 رياض أطفال

تناول الاجتماع مناقشة خطة توزيع التغذية المدرسية بمدارس محافظة الشرقية، والتأكيد علي توافر الاشتراطات الصحية بالمدارس، والمخازن الخاصة بالتغذية المدرسية خارج المدارس، وخطة التوزيع والنقل لجميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها 2200 مدرسة منها 1500 مدرسة بالمرحلة الإبتدائية، و700 رياض الأطفال.

مدارس الشرقية ضمن المرحلة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث توريد التغذية

وتأتي مدارس محافظة الشرقية ضمن المرحلة الثالثة علي مستوي الجمهورية، من حيث توريد التغذية المدرسية والتي سيتم البدء في توزيعها بالمدارس والمعاهد الأزهرية خلال أيام.

جهود مكثفة في المتابعة المستمرة للتغذية المدرسية

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية تقوم بجهود مكثفة في المتابعة المستمرة للتغذية المدرسية، والقيام بصفة دورية بسحب العينات وإرسالها للمعامل للتأكد من جودتها، حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية.