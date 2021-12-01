«الغرف التجارية»: 80% ارتفاعا في صادرات مصر لإسبانيا خلال 9 أشهر

قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن البروتوكول الموقع اليوم بين مصر وإسبانيا يعتبر تجديدا للبروتوكول المالي بين الحكومتين، مشيرا إلى أن إسبانيا تعتبر رابع أكبر دولة أوروبية في حجم التجارة مع مصر، بعد إيطاليا وألمانيا وفرنسا، لافتا إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى إسبانيا بنسبة 80%، خلال 9 أشهر، رغم أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنهم أشاروا في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي انطلق اليوم، إلى وجود 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع إضافة إلى العاصمة الإدارية، وهذا يمكن الاستفادة منه.

قناة السويس تقرب إسبانيا من الخليج

وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الصادرات الإسبانية التي تعبر في قناة السويس تساهم في قربهم من الخليج العربي وأفريقيا، موضحًا أن مصر بها 100 مليون مستهلك، وهذا يفتح أيضا سوقًا كبيرًا للمنتجات الإسبانية.

نمو الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا

وشدد على أن مصر واحدة من خمس دول فقط في العالم، شهد اقتصادها نموًا خلال أزمة فيروس كورونا، وهذه كلها أمورًا مبشرة، ودعوة لرجال الاستثمار في إسبانيا للعمل في السوق المصرية، وهناك اتجاه لصناعة المنتجات الزيتية خاصة زيت الزيتون في مصر، إضافة إلى التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال تصنيع بلازما الدم.