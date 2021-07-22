التعادل السلبي يحسم مباراة مصر وإسبانيا وأداء بطولي من الفراعنة

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو، بالتعادل السلبي دون أهداف، ليسجل كلا من الفراعنة والماتادور النقطة الأولى في رصيدهما بالتصفيات.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمود الونش، أحمد حجازي، كريم العراقي، أحمد ابوالفتوح، أسامة جلال، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان، بينما المنتخب الأسباني جاء تشكيله مكون من: يوناي سايمون ومينجويزا وإيريك جارسيا وباو توريس وميراندا وميرينو وبيدري وداني سيبايوس وأسينسيو وأولمو وأويارزابال.

المنتخب الإسبانى الأكثر استحواذا فى الشوط الأول وكانت منتخب إسبانيا الأولمبي، هو الأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، ولكن تألق ثنائي دفاع منتخب مصر أحمد حجازي ومحمود الونش، منع لاعبى المنتخب الإسباني من إحراز أي أهداف.

وشهد الشوط الأول حصول أحمد فتوح لاعب منتخب مصر على الكارت الأصفر بعد تدخله القوي مع مينجويزا لاعب المنتخب الإسباني، كما حصل أيضا طاهر محمد طاهر على الكارت الأصفر، بعد تدخله العنيف مع سيبايوس لاعب أسبانيا.

وأجرى المنتخب الإسبانى تبديلين اضطرارين خلال الشوط الأول بخروج أوسكار مينجويزا جارسيا للإصابة ونزول خيسوس فاييخو بدلا منه، وبجانب خروج داني سيبايوس للإصابة ونزول مارك كوكوريلا بدلا منه.

وفي الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، لعب أسينسيو تمريرة عرضية من جهة اليسار شتتها محمود حمدي الونش ثم أخرجها أحمد حجازي لخارج الملعب، وبعدها سقط اللاعب ميكيل أويارزابال داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حجازي.

ومع الدقيقة 62 من عمر المباراة أجرى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر ثلاثة تغييرات بنزول إبراهيم عادل وصلاح محسن وعمار حمدى بدلا من طاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وإمام عاشور.

وفى الدقيقة 65، استلم عمار حمدي لاعب المنتخب المصرى الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب، ويجرى المنتخب الإسباني بعدها ثلاثة تغييرات بنزول كارلوس سولار ورافايل مير فيسينتي وبريان جيل بدلا من ميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال وماركو أسينسيو.

وحصل أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطنى على إنذار في الدقيقة 78 بعد تدخله القوي مع أحد لاعبي المننتخب الإسباني، ليحتسبها الحكم لصالح الماتادور ويسددها رافايل مير فيسينتي مباشرة ولكن ارتدت من الحائط البشري لخارج الملعب.

ويستحوذ المنتخب الإسباني على الكرة في الدقائق العشر الأخيرة، ويتصدى الحارس المصري محمد الشناوي لعدة فرص خطيرة، فيما دفع الجهاز الفني للفراعنة بالثنائي كريم فؤاد ثم أحمد رمضان بيكهام، بدلا من كريم العراقي ورمضان صبحي للحفاظ على النتيجة، وهو ما تم بفضل رجولة واستبسال لاعبي المنتخب المصري، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ويحصد مصر وإسبانيا النقطة الأولى في مشوارهما بالأولمبياد.