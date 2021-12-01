وزيرة الصناعة: حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا مليار و961 مليون يورو

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاء موسعا مع شيانا مينديز وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، على هامش مشاركتهما بفعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي افتتحه رئيسا وزراء البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء رامون جينا كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأيضًا الوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجاري.

حجم التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا

وقالت نيفين جامع، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا، بلغ خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، نحو مليار و961 مليون يورو، مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 23.8%.

وأشارت وزيرة التجارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم أيضا استعراض أهم المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات الإسبانية في مصر، خاصة الممولة في إطار بروتوكول التعاون المالي بين البلدين، والمزايا التي يتيحها البروتوكول في مجالات تمويل دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، التي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الهيدروجين والمشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي والصيد البحري وتنمية الثروة السمكية.

مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ولفتت إلى أنه تمت مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الفرص الاستثمارية في مجالات تشغيل وتطوير الموانئ، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستثمار في مصر في مجال البتروكيماويات، خاصة في ظل المشروعات الكبيرة المطروحة من قبل وزارة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الإسبانية في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المراكز التكنولوجية الإسبانية في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.

ووجهت جامع الدعوة للشركات الإسبانية وسلاسل التوزيع الكبرى للمشاركة في معرض فوود أفريكا، الذي سيقام في القاهرة خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.

إيجاد شراكات استثمارية

ومن جانبها، أكدت شيانا مينديز وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر، باعتبارها أحد أهم الاقتصادات الفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتةً إلى أن الزيارة الحالية لرئيس وزراء إسبانيا للقاهرة تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وكذا الرغبة الأكيدة في تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الهائلة، التي يتمتع بها اقتصاد البلدين، في زيادة معدلات التجارة البينية، وكذا تحقيق مزيد من التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي يسهم في إيجاد شراكات استثمارية تعزز من مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.