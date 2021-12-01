انقطاع المياه غدا بالعبور لمدة 6 ساعات.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، انقطاع المياه غدا، للقيام بأعمال الربط على دخول رافع العبور المستجد داخل محطة مياه العبور، إذ يجرى قطع المياه من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الخميس 2 ديسمبر 2021، حتى الخامسة فجر الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021.

انقطاع المياه غدا بالعبور

ومن المقرر انقطاع المياه غدا بالعبور لمدة 6 ساعات، عن المناطق التالية:

- الحي الأول «محلية 5 -6 - 8 -12 منطقة الـ800 متر».

- الحي الثاني - الحي الثالث - الحي الرابع - الحي الخامس من بلوك «16001 إلى 16034».

- الحي الثامن «الإسكان العائلي من 1:8».

- الحي التاسع من بلوك «18040 إلى 18070».

- حي الشباب - مركز المدينة - جنة الإسكان الفاخر - المستثمر الصغير - حي الترفيهية - دار مصر 1 و2 - نزهة العبور - المنطقة الصناعية ب/ج - مدينة العبور الجديدة.

ويهيب جهاز العبور بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، وذلك حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه خلال الفترة التي جرى الإعلان عنها، وحتى عودة ضح المياه مرة أخرى، في الموعد المحدد السابق ذكره حفاظا على صالح المواطنين.

طلب سيارات مياه صالحة للشرب في العبور

ويمكن للمواطنين طلب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، والتي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين على الفور.

وكانت قرى شمال المحلة الكبرى، شهدت انقطاع المياه اليوم من الساعة الثانية عصرا وحتى الساعة الثامنة، على مستوى الوحدات القروية بقرى مركز المحلة، وذلك نظرًا لأعمال صيانة وإصلاح خط مياه قطر 700 ملي، والواقع بطريق سامول أمام عزبة الحبس التابعة لمركز المحلة الكبرى.