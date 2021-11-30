قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر توقف محطة مياه الشيخ عابد، عن العمل، لإجراء أعمال صيانة بالمحطة، وذلك غدا الأربعاء 1 ديسمبر 2021، مما يترتب عليه قطع المياه عن مدينة سمسطا، مجلس قروي الشنطور، مجلس قروي مازورة، وذلك بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

شركة مياه الشرب ببني سويف تعتذر عن فترة انقطاع الخدمة

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، باعتذارها عن قطع الخدمة بشكل مؤقت، خلال الفترة المذكورة، مع مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيام الشركة بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

قطع التيار الكهربائي عن قرى الحلابية وتزمنت وطحا البيشة في بين سويف للصيانة

وفي سياق آخر يجري قطاع كهرباء بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة بعدد من المغذيات بقرى في مركزي ببا وبني سويف، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، عن قرى الحلابية، وتزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وطحا البيشة بمركز ببا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، حيث قدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن فترة الانقطاع التي تستمر قرابة 5 ساعات، وذلك لضمان استمرار الخدمة والعمل بكفاءة.