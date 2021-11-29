مواعيد قطع المياه في منطقة حدائق أكتوبر لمدة 10 ساعات

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد قطع المياه عن مناطق حدائق أكتوبر في منطقة الجيزة، بعد إعلان جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن قطع المياه خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تحويلات المرافق على مسار القطار السريع داخل المدينة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، مواعيد قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر، وفق بيان جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في التقرير التالي.

مدة قطع المياه في حدائق أكتوبر

وبحسب بيان جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن قطع المياه عن المدينة سيكون مساء غد الثلاثاء لمدة 10 ساعات، بسبب أعمال تحويلات المرافق على مسار القطار السريع داخل المدينة، مما يستدعي قفل المياه عن المدينة.

مواعيد قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر

وأضاف البيان، أن قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 30-11-2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1-12-2021.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم عن تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ويقوم جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بتنظيم حملات نظافة يومية بالطرق الرئيسية بمنطقة الكمبوندات وطريق الحي الإيطالي ومنطقة 104.