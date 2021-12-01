قطع المياه عن عدة قرى بالمحلة بسبب أعمال الصيانة.. لمدة 6 ساعات

أعلن مجلس إدارة فرع مياه شركة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، عن قطع المياه في قرى شمال المحلة الكبرى، من الساعة الثانية عصرا وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، على مستوى الوحدات القروية بقرى مركز المحلة.

قطع المياه بسبب أعمال الصيانة

في المقابل أكد المهندس محمود عاطف، نصر مدير فرع شركة مياه الشرب بالمحلة، أن قطع المياه عن قرى شمال المحلة الكبرى خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي لأعمال صيانة وإصلاح خط مياه قطر 700 ملي، والواقع بطريق سامول أمام عزبة الحبس التابعة لمركز المحلة الكبرى.

كما أهاب «نصر» بكافة أهالي وقاطني قرى شمال المحلة والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال فترة الانقطاع، وحتى عودة ضح المياه مرة أخرى في الموعد المحدد السابق ذكره حفاظا على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يوجه بتفعيل غرف العمليات والطوارئ لتلبية احتياجات المواطنين

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أعطى توجيهات عاجلة لكافة رؤساء مجالس المدن والأحياء، بالتنسيق الكامل مع مسئولي شبكات المياه العمومية والصرف الصحي للتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تكفل تفعيل دور غرف العمليات والطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين وتلبيتها بشكل دوري تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة.