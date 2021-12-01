هشام آمنة: تطعيم 61% من سكان البحيرة.. وكبار السن في منازلهم

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية، بدءًا من اليوم، إذ إن المحافظة وفرت مراكز ثابتة ومتنقلة لتطعيم عدد كبير من المواطنين، مؤكدًا أنه تم تطعيم 61% من أبناء المحافظة، كما أن جميع مراكز المحافظة يكون بها مكان لـ التطعيم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد».

المحافظة تقوم بإرسال التطعيمات لكبار السن فى المنازل

وأضاف «آمنة» أن المحافظة ترسل التطعيمات لكبار السن في المنازل، كما تطعم من 22 لـ 25 ألف مواطن في اليوم الواحد، مؤكدًا في الوقت ذاته الانتهاء من تطعيم الموظفين في المؤسسات الحكومية، والمحافظة تتفرغ حاليا لتطعيم مواطني المحافظة، فعدد المجموعات الثابتة والمتحركة المخصصة لإعطاء المواطنين لقاح كورونا بلغ 200 فرقة حتى الآن، كما أن المحافظة مستمرة في تطبيق تعليمات مدبولي بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاحات لإنجاز خدمات حكومية.

مراكز تلقي اللقاحات تغطي كل مراكز المحافظة البالغ عددها 15 مركزا

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مراكز تلقي اللقاحات تغطي كل مراكز المحافظة البالغ عددها 15 مركزا، والمعدل الكبير المتحقق في تلقي اللقاحات يأتي بعد زيادة عدد المجموعات الخاصة بمنح لقاح كورونا، فالمحافظة انتهت من تطعيم الموظفين في الكيان الحكومي للمحافظة والوحدات المحلية والجامعات والمناطق الأثرية بنسبة 100%، كما يتم الترتيب مع نواب الشعب لتوجيه مجموعات المواطنين إلى المنافذ المتحركة وتلقي لقاح كورونا.

استعداد محافظة البحيرة لأمطار الشتاء

وأوضح اللواء هشام آمنة أن بدء المحافظة إجراء عدم تقديم الخدمة للممتنعين أو المتخلفين عن لقاح كورونا أدى إلى زيادة الإقبال على مراكز التطعيم، كما أن المحافظة لم تطبق القرار على البنوك؛ لأنها مؤجلة بقرار رئاسة الوزراء لإشعار آخر، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد المحافظة لاستقبال أمطار فصل الشتاء، إذ أكد جاهزية المحافظة لموسم الأمطار، وذكر أن البحيرة تعتبر توأم محافظة الإسكندرية خلال موسم الشتاء، والمحافظة عملت بخطة أزمات، من خلال 1262 معدة، وإجراء صيانة تنظيف للمجاري والصرف الصحي.