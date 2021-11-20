محافظ البحيرة: تعرضنا لأمطار رعدية غير مسبوقة.. وسيطرنا على الوضع

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة تعرضت لكميات غير مسبوقة من الأمطار، لكن تم السيطرة على الوضع دون أي خسائر، موضحًا أن المدارس حصلت على عطلة اليوم وغدا حفاظا على الطلاب.

السيطرة على الموقف منذ بدايته

وأضاف «آمنة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على «DMC»: «سيطرنا على الموقف بداية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف من مساء أمس في جنوب البحيرة، وبداية من الساعة 12:30 في منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحا وكان هناك أمطار رعدية وغزيرة بشكل غير عادي».

نجاح في مجابهة الأمطار بكل المدن

وتابع محافظ البحيرة: «نجحنا في مجابهة الأمطار في كل مدن المحافظة، ومدن الشمال مثل كفر الدوار ورشيد هي الأكثر تأثرا بالطقس، وتعمل المحافظة بعدد كبير من المعدات، كما تتعاون مختلف الأجهزة في المحافظة مثل شركة المياه وشركة الري وغيرهما تقوم بعملها على أكمل وجه».

ووجه هشام آمنة الشكر لمديرية الأمن الموجودة على الأرض بعناصر الدفاع المدني: «الأمور حتى الآن مسيطر عليها ومفيش أي خسائر، والساعات المقبلة ستشهد المزيد من الأمطار».

تعطيل الدراسة في البحيرة غداً

وفي وقت سابق، قرر محافظ البحيرة، مد تعطيل الدراسة غدًا الأحد 21 من نوفمبر 2021 بكل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»، باستثناء القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.