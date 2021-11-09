محافظ البحيرة يقرر تخفيض سن قبول التلاميذ بالصف الأول الابتدائي

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم القرار رقم 2120 لسنة 2021، والذى ينص فى مادته الأولى على النزول بسن القبول لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي إلى خمس سنوات ونصف، للعام الدراسي الحالي في المدارس التي تقل فيها الكثافة عن «40» تلميذ في الفصل.

شروط القبول بالمدارس في البحيرة

وأوضح القرار أنه يجرى القبول من المنطقة التى تخدمها المدرسة لإاستكمال الكثافة بها «40» تلميذ ولا يزيد عن ذلك ودون أن يترتب على ذلك زيادة في كثافة الفصول القائمة أو إنشاء فصول جديدة.

طلب تعليم البحيرة

وجاء ذلك بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المؤرخة في 23-9-2021 بشأن طلب الموافقة على النزول بسن القبول التلاميذ الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي وعلى القواعد المنظمة لكيفية تنفيذ ذلك.