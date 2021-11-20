محافظ البحيرة يهنئ ياسمين الجويلي بعد فوزها ببرونزية العالم للكاراتيه

حصلت ياسمين الجويلي، ابنة قرية الحجناية بمركز دمنهور ولاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، على الميدالية البرونزية وزن 67 كجم في بطولة العالم المقامة في دبي لتضيف رقما جديدا إلى إنجازاتها وبطولاتها التي تحصل عليها اللاعبة.

محافظ البحيرة يهنئ ياسمين الجويلي

وقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التهنئة للاعبة، مؤكدا فخره واعتزازه بتلك النماذج المشرفة من أبناء المحافظة التي أصبحت في الآونة الأخيرة محط اهتمام ليس في مصر وحدها بل في ربوع العالم، خاصة المهتمين بلعبة «الكارتيه»، فهي أول لاعبة عربية وإفريقية ومصرية تفوز بميدالية أوليمبية في لعبة الكاراتيه.

يذكر أن اللاعبة لم يتجاوز عمرها الـ 18 عامًا، وحصلت على لقب بطلة مصر في الكاراتيه وفازت منذ سنوات بالميدالية الذهبية عن وزن 53 كجم بالدورة الأوليمبية للشباب التي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية لتسطر لمصر أولي ذهبياتها في هذه اللعبة بالأولمبيات.

وبدأت ياسمين ممارسة اللعبة منذ الصغر بمركز شباب قريتها بالحجناية بمركز دمنهور محافظة البحيرة التي تبعد تقريبا حوالي 5 كيلوا مترات عن مدينة دمنهور محافظة البحيرة.

بطولات ياسمين جويلي

ومن أهم البطولات التي حصلت عليها ياسمين جويلي، بعد بطولة البحر المتوسط، مشاركتها في بطولة العالم التي أقيمت في أسبانيا عام 2017 ناشئات، ثم المشاركة في بطولة إفريقيا عام 2018، التي أقيمت في رواندا، وحصلت وقتها على الميدالية الذهبية في وزن53 كجم، كما أنها حصدت المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العام التي أقيمت في كرواتيا، التي أهلها للأولمبياد الشباب عام 2018، وفي نفس العام حصدت فردي وثاني جماعي في دورة الألعاب الأفريقية للشباب.