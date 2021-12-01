«الإسكان»: أراضٍ للمشروعات السمكية واللوجيستية بمدينة «سلام»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومخططات تنمية مدينة «سلام»، شرق بورسعيد.

وقالت الوزارة، فى بيان، أمس، إن «الجزار» وجَّه مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بتخطيط قطع أراضٍ بمدينة «سلام»، لخدمة المشروعات اللوجيستية، والميناء، ومشروعات الاستزراع السمكى، كما ناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جهة أخرى، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارى تنفيذها بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحى الـ33 وغرب الحى الـ14، تمهيداً لتسليمها للحاجزين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الجولة شملت تفقد أعمال الزراعة وتنسيق الموقع وتسوية المسطحات الخضراء وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بجميع المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية.

رئيس جهاز «تنمية العاشر»: تنفيذ 3700 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» لمنخفضى الدخل

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحى الـ33 يضم نحو 3700 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضى الدخل، جارٍ الانتهاء من تنفيذها، مضيفاً أن الجولة شملت أيضاً الاطمئنان على انتظام جميع العاملين فى المواقع المختلفة، وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال، مع مراعاة تطبيق معايير السلامة والأمان للحفاظ على العاملين.